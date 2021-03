Sassuolo-Verona, l’altro big match: quando si esaltano tutti i giocatori

Sassuolo-Verona, si preannuncia un bel match, tra due squadre che hanno stupito per bellezza di gioco, in questo campionato.

Non c’è solo il big match Milan-Napoli nella prossima giornata di campionato, che può regalare emozioni e spettacolo. Infatti, c’è la sfida tra Sassuolo e Verona, che rappresenta quella tra le due migliori sorprese del campionato.

I neroverdi di De Zerbi, arrivano alla partita con solo due vittorie tra gennaio e febbraio. Se inizialmente la media punti era addirittura da zona Champions, nel 2021, ci sono stati diversi problemi nei meccanismi di gioco del Sassuolo. Una delle poche note positive di questo anno, è che i calciatori si rifiutano di uscire sconfitti dal campo, avendo pareggiato diverse partite nei minuti finali.

Il Verona di Juric, invece, fino alla fine del 2020 era un po’ più indietro in classifica, ma col nuovo anno, ha raggiunto e superato gli emiliani, occupando l’ottavo posto in Serie A. Grazie a un sistema di gioco che fa della velocità e del pressing le sue chiavi, gli scaligeri hanno potuto continuare a migliorare e a scalare posizioni. Questo, ha permesso di togliersi anche delle soddisfazioni con le big, infatti solo Inter e Milan hanno vinto contro il Verona.

Leggi anche >>> Lazio-Torini, Lotito non ci sta

Leggi anche >>> Juventus-Napoli, nuovo rinvio

Sassuolo-Verona, tra gioventù e esperienza, tutti in gol

La sfida tra Sassuolo e Verona, si preannuncia con molto spettacolo e capace di dare tante emozioni, anche perché, le due squadre hanno due sistemi di gioco simili, che vogliono esaltare tutti i componenti della squadra. In particolare, è messo in scena, sia da giocatori con grande esperienza, che molto giovani, in un connubio che può portare solo cose positive.

Un gioco basato sulle fasce, per quanto riguarda De Zerbi, mentre un po’ più centrale, quello organizzato da Juric. Inoltre, questo modo di giocare, fa si che in tanti accompagnano la manovra, praticamente tutti, anche il portiere, e quindi in tanti vanno in gol.

Sono infatti 11 i giocatori del Sassuolo ad aver trovato la rete, soprattutto attaccanti, con i soli Locatelli e Chiriches, a non far parte del reparto offensivo. Il Verona, invece, non ha un bomber in squadra, e per questo ha dovuto fare di necessità virtù, riuscendo ad mandare in gol i centrocampisti, e anche i difensori, anche più di una volta, arrivando a 12 marcatori in totale.

Il match tra Sassuolo e Verona, dunque, potrebbe mettere in scena una bella partita, seppur molto tattica, e in questo caso specifico, ciò non vuol dire per forza noia. I due tecnici, vorranno anche far vedere all’altro che il proprio sistema di gioco è superiore, soprattutto con le grandi squadre che li seguono alla finestra, su tutti il Napoli.