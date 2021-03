Suarez, il talismano dell’Atletico: quando segna si vince

Suarez sta facendo molto bene nella sua avventura all’Atletico Madrid, soprattutto in Liga, ha già segnato ben 18 gol.

Tutti si erano meravigliati a settembre, quando Luis Suarez era stato svincolato dal Barcellona. L’occasione sul mercato, di avere uno come l’attaccante uruguaiano, era ghiottissima per tutti, e a prenderlo, è stato l’Atletico Madrid.

Suarez, è diventato il punto di riferimento in attacco per la squadra di Simeone, soprattutto in campionato, visti i suoi 18 gol in 24 partite. Numeri impressionanti, a cui, però, ci aveva già ampiamente abituato in tutta la sua carriera.

Già al Liverpool e poi al Barcellona, infatti, aveva segnato caterve di gol, e adesso ha portato l’Atletico in testa alla classifica. Tuttavia, nelle ultime giornate, i Colchoneros hanno rallentato e si trovano il fiato sul collo, di Real e Barcellona.

Suarez, il talismano di Simeone

Suarez, come già detto, sta segnando tantissimo in campionato. Al momento, si trova dietro l’amico Messi di un solo gol, e la lotta tra i due è molto serrata, con Gerard del Villareal e Benzema a quota 15.

In particolare, l’attaccante uruguaiano, sembra essere un vero e proprio talismano per la squadra di Simeone. Infatti, ogni qualvolta ha segnato, l’Atletico non ha mai perso, anzi le ha vinte tutte, tranne una, l’ultimo derby di Madrid finito 1-1.

Suarez, però, ha mostrato anche dei lati negativi in questa stagione. Oltre al famoso esame farsa per avere la cittadinanza italiana, in cui sarebbe implicata la Juventus, non ha mai segnato in Champions League.

Difatti, questa, dal punto di vista prettamente calcistico, è l’unica pecca della sua stagione. I gol mancano in Europa, e la sfida contro il Chelsea, nel ritorno degli ottavi si avvicina. Adesso, sta a lui cercare di ribaltare la sconfitta subita in “casa” all’andata per 1-0.

Suarez, quindi, deve trasportare tutta la sua anima e voglia di segnare, dal campionato alle partite di coppa. Infatti, non si può credere che un giocatore come lui, un bomber vero e proprio, non abbia ancora segnato in Champions.