Rodrigo de Paul, tra mercato e Udinese: la rinascita dei friulani

Rodrigo de Paul dell’Udinese ha molto mercato, e con le sue buone prestazioni continua a attrarre squadre su di lui.

Rodrigo de Paul è ormai pronto per il salto di qualità in una grande squadra. Le sue continue ottime prestazioni, unite alla sua tecnica, lo mettono in una posizione centrale per quanto riguarda non solo l’Udinese, ma anche per il mercato.

Già nelle ultime due sessioni, è stato molto corteggiato, ma quest’anno, sembra essere quello buono per l’approdo in un club più ambizioso rispetto a quello friulano. Infatti, su de Paul, ci sono tante squadra, italiane e non solo.

Spesso si è parlato di un interessamento da parte del Napoli, che con l’Udinese ha una lunga storia di affari di mercato. Non solo, ci sono anche la Roma, l’Inter, la Juventus e il Milan. All’estero, invece, c’è soprattutto la Premier League, con il Liverpool in pole. Si è parlato, nelle ultime settimane, di un’offerta di 30 milioni fatta dai Reds, ma Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha detto che ci vogliono tanti soldi, probabilmente una cinquantina di milioni.

Udinese, un ottimo 2021 per la squadra di Gotti

Con de Paul, quindi, l’Udinese si sfrega le mani, ma lo fa anche per le prestazioni della squadra di Gotti. Infatti, dopo i ko di gennaio con Napoli e Sampdoria, i friulani sono riusciti a tenere una grande striscia di partite con una sola sconfitta, contro la Roma per 3-0.

I bianconeri, sono stati anche in grado, di fermare Inter e Milan, sfiorando la vittoria proprio contro i rossoneri. Tutto ciò, grazie al ritrovato spirito di squadra, con Gotti che ha messo i suoi difronte ad una scelta, soccombere o cercare di ripartire tutti insieme.

Dopo Napoli e Samp, l’Udinese si è affidata in pieno al suo allenatore, e ai tre giocatori migliori, ovvero: de Paul, Musso e Pereyra. Se del primo già stata sottolineata la qualità, anche per il portiere e il centrocampista, le prestazioni offerte sono state ottime. Addirittura, Musso è cercato da diversi club italiani, su tutti l’Inter che lo vuole per il dopo Handanovic.

L’Udinese, quindi, è risalita in classifica, lasciandosi indietro la zona retrocessione, con i suoi 33 punti. Facendosi traportare dall’uomo di mercato de Paul, da Musso, e da Pereyra, ma soprattutto da Gotti, che ha rimesso in piedi i suoi, e sta salvando la sua squadra.