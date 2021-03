Diego Costa, svincolato di lusso: dopo l’Atletico una nuova avventura

Diego Costa, è stato ex sia dell’Atletico Madrid che del Chelsea, in sfida nel ritorno degli ottavi di Champions League. Oggi è svincolato e ha molto mercato.

Il mercato non si ferma mai, e anche a marzo continua a mettere carne sul fuoco. Su tutti, ci sono gli svincolati, più o meno di lusso, e Diego Costa, è certamente un pezzo pregiato. L’attaccante, dopo essersi liberato dall’Atletico Madrid, adesso è pronto per una nuova sfida.

Dopo una lunga avventura ai colchoneros, vissuta per ben tre volte, il brasiliano naturalizzato spagnolo, ha detto addio all’Atletico a fine anno. Dopo la risoluzione del contratto, si è preso un po’ di tempo per se, ma il richiamo del campo è troppo forte.

Diego Costa, quindi, è molto appetibile tante parti del mondo. Di qualche giorno fa, è la notizia che il suo agente lo ha offerto alla Roma, ma le squadre più vicine, sembrano essere Palmeiras e Benfica. Non si esclude, però, un interessamento da parte di altre squadre europee.

Chelsea-Atletico, Diego Costa è il doppio ex

Diego Costa, è stato ex non solo dell’Atletico Madrid, ma anche del Chelsea. In Spagna, ha trovato la sua massima espressione calcistica, segnando tanti gol e avvicinandosi alle 200 segnature, in Inghilterra ha vissuto un periodo altrettanto positivo, tranne che per il finale.

Ai blues, è arrivato nel 2014, e dopo 3 ottime stagioni, di cui l’ultima chiusa con la vittoria della Premier e 22 gol all’attivo, viene messo fuori rosa da Antonio Conte con un sms. Diego Costa ha attaccato, in seguito, il tecnico salentino, dicendo di non avere rispetto per la sua persona.

Dopo questi problemi, l’attaccante è tornato all’Atletico di Simeone, e qui ritrovare la rete, oltre a vincere l’Europa League. Tuttavia, nell’ultima stagione, con l’arrivo di Suarez, ha trovato sempre meno spazio, quindi a dicembre è arrivata la rescissione consensuale.

Diego Costa, quindi, è un giocatore che in carriera ha quasi sempre fatto bene, soprattutto all’Atletico, ha dimostrato di poter segnare caterve di gol. Certamente, gli rimarrà sempre il rimpianto, di non aver potuto continuare a giocare nel Chelsea, facendosi valere in Premier.