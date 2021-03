Boca-River: “Il primo miracolo di Maradona” – IL VIDEO

Boca-River è la partita più attesa dai tifosi argentini, che ieri hanno gridato al miracolo di Maradona dopo una azione incredibile.

“Il primo miracolo di Maradona”: i tifosi del Boca Juniors hanno definito così l’azione del River Plate con il pallone che sembrava trasformarsi in gol, e invece incredibilmente finito fuori. Nel Superclasico le due squadre, acerrime rivali, si sono affrontate in un match duro, con due espulsioni, tante ammonizioni e un 1-1 finale che non ha accontentato nessuno. Vantaggio di Villa per gli Xeneizes, che hanno poi provato a chiudere il derby sbagliando molto sotto porta. Poi il pari del River Plate con una bella girata di testa di Palavecino su un cross dalla sinistra di Angileri.

La gara si incattivisce, e a farne le spese sono Zambrano e Casco. Il match sembra avviarsi verso il pari, fra la musica incessante e il tributo a Maradona con uno striscione e la maglia divisa a metà gialloblu e metà albiceleste. Al minuto numero 89 però succede l’incredibile. Un pallone che stava per entrare nella porta del Boca esce incredibilmente dopo un rimbalzo innaturale.

I tifosi gridano al “primo miracolo di Maradona”, perché quel pallone che avrebbe punito gli Xeneizes esce incredibilmente dalla traiettoria di porta, e nega il successo alla squadra di Gallardo, incredulo in panchina.

Leggi anche: Pelè si complimenta con Ronaldo per il record: “Che bel viaggio”

Boca Juniors-River Plate, i tifosi la ricorderanno come “Il primo miracolo di Maradona”

Le mani al volto di Gallardo, l’incredulità dei calciatori del River Plate e lo stupore nell’espressione di Juan Roman Riquelme, storica bandiera degli Xeneizes. L’azione che ad un minuto dallo scadere ha visto un pallone diretto nella porta del Boca uscire incredibilmente, sarà ricordata come “il primo miracolo di Diego Armando Maradona”. Lui era sempre nel suo box, a tifare per il Boca, sua squadra del cuore. A sostenere un club amato in tutto il mondo con passione. E la sua squadra ha fatto di tutto per vincere, in un match in cui ha rischiato di capitolare nel finale.

la soplo Maradona en la línea pic.twitter.com/ZobNIxp8LE — ☕ un opinólogo mas 👁 (@unopinologomas) March 14, 2021

Al minuto numero 89 però è successo un episodio incredibile. Cross di Girotti dopo una bella azione del River sulla destra e colpo di testa di Izquierdoz che stava per fare autogol. Il difensore del Boca ha già le mani al volto, perché la palla è diretta irrimediabilmente alle spalle del compagno in porta. Il pallone balla sulla linea e dopo un rimbalzo anomalo prende totalmente un’altra direzione. Un calciatore prova a ribadirla in rete, ma la deviazione di Andrada salva il risultato e regala un punto ai gialloblu.

I calciatori dei Millionarios restano increduli, e ancora di più i Bosteros. Boca Juniors-River Plate sarà ricordata per un episodio che ha lasciato tutti a bocca aperta. E per tutti sarà “il primo miracolo di Maradona”.