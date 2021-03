Milan, Donnarumma è una furia contro il Napoli: cosa è accaduto

Furia Donnarumma contro il Napoli nella sconfitta del Milan. Il portiere avrebbe avuto un battibecco con la panchina partenopea. Sono volate parole grosse.

Furia Donnarumma contro il Napoli. Durante il match che i rossoneri hanno perso ieri, il portiere avrebbe avuto un duro confronto con gli avversari in panchina, e sono volate parole grosse. Lo ha svelato il Corriere dello Sport che ha raccontato i dettagli di un acceso litigio che ha visto protagonista il portiere. Nel mirino un un componente dello staff dei napoletani, accusato di aver provocato per tutto l’arco del match il numero uno di Pioli.

La risposta di Donnarumma però è stata veemente ed è dovuto intervenire Insigne per placare gli animi e calmare il compagno in nazionale. Un fatto increscioso raccontato nei dettagli dal quotidiano sportivo, e un dato che testimonia quanto i tre punti per i partenopei siano stati decisivi ieri.

Le parole di Donnarumma hanno scatenato l’ira del Napoli ma fonti vicine al Milan raccontano di continue provocazioni da parte della panchina al portiere, che ha poi etichettato la squadra con una frase poco felice. Un momento di grande tensione e grosse provocazioni prima del rientro negli spogliatoi.

“Siete una banda” avrebbe detto Donnarumma durante il match fra Napoli e Milan, che ha visto la squadra di Gattuso portare a casa tre punti pesantissimi. Un match fondamentale per il cammino dei partenopei, ma ancora di più per i rossoneri, che si allontanano forse definitivamente dalla corsa per lo Scudetto. Una gara tesa, imbruttita dalla tensione e dalla voglia di entrambe le squadre di portare a casa i tre punti. Ma anche da un battibecco svelato dal Corriere dello Sport.

Donnarumma avrebbe quindi rivolto una frase pesante a fine gara nei confronti della panchina napoletana. In particolare si legge verso il team manager. E’ dovuto intervenire Insigne a placare gli animi del numero uno, accompagnandolo fuori dal rettangolo verde. A spiegare l’accaduto è anche Milannews, che ha svelato una serie di provocazioni nel secondo tempo dalla panchina partenopea nei confronti degli avversari.

Parole che sono andate avanti fino al triplice fischio di Pasqua, che ha scatenato la furia di Donnarumma. Il portiere si è diretto verso un componente della società, reo, secondo le voci riportate dal portale, di aver più volte provocato i rossoneri. Da qui lo scontro verbale, con il numero uno rossonero infuriato e poi placato solo da Insigne e da altri componenti dello staff del Milan, che hanno voluto evitare una coda pesante dopo la sconfitta.