Juventus, fuori Alex Sandro dentro Bernardeschi: pochi ricambi per Pirlo

La Juventus dopo essersi ripresa dalle scorie di Champions, ha battuto il Cagliari. Però, arrivano brutte notizie dall’infermeria, con Alex Sandro infortunato, che può dare spazio a Bernardeschi.

La Juventus ha dimostrato di esserci ancora in questa stagione, dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Porto, agli ottavi di finale. A Cagliari, Ronaldo si è messo in proprio, e ha fatto una comoda tripletta, che ha chiuso il match già nel primo tempo. Tuttavia , per Pirlo, i problemi non sono finiti.

Al 34esimo minuto della prima frazione di gioco, infatti, Alex Sandro è dovuto uscire a causa di un infortunio, e al suo posto è entrato Bernardeschi, che ha agito da terzino sinistro, proprio come il compagno brasiliano.

Questo esperimento, con l’ala che è scesa a fare il difensore, non è nuovo. Tuttavia, servono molti mesi all’ex Fiorentina per adattarsi, e l’ennesimo stop di Alex Sandro, che ha già saltato parecchie partite, anche a causa del Covid, non può ovviamente aiutare la Juventus.

Leggi anche >>> Ronaldo, tripletta e un fallo da rosso su Cragno: è polemica

Leggi anche >>> Svegliarsi per Keita nella Sampdoria, cosa ci vuole?

Juve, mancano i ricambi

L’infortunio di Alex Sandro, e la sua sostituzione con Bernardeschi, quindi, denotano una scarsità di ricambi per la Juventus. Cosa, che a una squadra costruita per vincere, non dovrebbe capitare.

Le alternative sulla fascia sinistra, sono infatti poche e non di grande qualità. C’è Frabotta, si potrebbero adattare Cuadrado e Danilo, mentre Chiellini che in passato lo ha fatto, adesso farebbe molta più fatica. Inoltre, sono tutte situazioni di ripiego.

Così è anche Bernardeschi, che già appare fuori dal gioco in attacco, quando gioca come ala o mezz’ala a centrocampo e sulla trequarti, che sono i suoi ruoli, figuriamoci poi come difendente al posto di Alex Sandro. Tra l’altro, il gol preso dalla Juventus contro il Cagliari, è arrivato proprio dalla sua parte.

Pirlo, quindi, ha dovuto fare di necessità virtù, ma l’esperimento di Bernardeschi terzino sinistro, non sembra poter essere ripetuto molto spesso. Adesso, alla Juventus, devono solo sperare che Alex Sandro non abbia grossi problemi, e che il suo stop duri molto poco.