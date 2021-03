Ronaldo, tripletta e un fallo da rosso su Cragno: è polemica sui social

Tripletta e riposta da vero campione per Ronaldo, che però si è reso protagonista di un fallo da rosso su Cragno: le reazioni sui social non perdonano.

Poche parole, una risposta da campione vero sul campo e un fallo da rosso su Cragno che ha scatenato molte reazioni: la gara di Ronaldo contro il Cagliari ha mandato messaggi chiari sulla sua voglia di rivalsa. I sardi sono caduti sotto i colpi di Cr7, che già nel primo tempo ha chiuso i conti mettendo in mostra tutto il suo repertorio. Troppo dura da digerire la coda della sconfitta in Champions per non rispondere. E Ronaldo lo ha fatto in campo, con un impeto travolgente. Forse troppo.

Il suo intervento su Cragno ha scatenato infatti l’ira di Giulini, che ha definito da rosso l’azione in gioco pericoloso. Una gamba alzata che ha colpito il portiere prima alle braccia e poi in pieno viso. Molto pericoloso il gesto di Ronaldo, che non voleva fare male al calciatore del Cagliari, ma lo ha messo a serio rischio.

Solo giallo per Calvarese, che non ha forse valutato l’effettivo pericolo corso da Cragno. Ronaldo cercava il pallone per aumentare il suo già pesante bottino di reti ai sardi, ma la troppa foga, e qualche nervosismo dopo i rumors di mercato, lo hanno portato a sfiorare un rosso, che probabilmente l’arbitro avrebbe dovuto tirar fuori senza grosse esitazioni.

Ronaldo, fallo da rosso su Cragno: i social non perdonano il gesto del portoghese

Una partita da incorniciare, forse amara dopo l’eliminazione con il Porto. Ronaldo in pochi giorni è passato dalle critiche per la brutta prestazione in Champions alla tripletta in pochi minuti al Cagliari. In mezzo tante voci di mercato, smentite, rincorse, abboccamenti, che lo hanno innervosito molto. Lo testimonia il suo secco no alla richiesta di un’intervista, e l’intervento duro su Cragno che ha rischiato di rovinare la partita del portoghese.

I social non perdonano, e non è passato inosservato infatti anche il volto di Cragno, intontito e visibilmente provato dopo l’entrata di Cr7. Un dato che non ha comunque convinto Calvarese ad estrarre il rosso, e neanche a verificare l’entrata alla Var. Fra le tante critiche, i paragoni a Karate Kid o a “Cr007” e una serie di goliardici accostamenti, c’è però anche chi prova a difendere l’attaccante bianconero.

https://twitter.com/mastrodea74/status/1371158163454623750

