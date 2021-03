Randal Kolo Muani, due gol per il Nantes a Parigi: la scheda tecnica

Il Nantes ha vinto a Parigi contro il PSG per 2-1 in rimonta, grazie ai gol del classe 98, Randal Kolo.

Sorpresa in Ligue 1 nell’ultima giornata, con il PSG caduto in casa sotto i colpi del Nantes terz’ultimo, per 2-1. I gol, li ha segnati Randal Kolo Muani, giovane classe 1998, che ha raggiunto le 4 reti in campionato.

Il francese, originario della Repubblica Democratica del Congo, nonostante le 28 presenze in Ligue 1, non ha impressionato. Inoltre, la situazione della squadra non ha aiutato, infatti il Nantes sta lottando per non retrocedere, e ha cambiato anche allenatore.

Con l’arrivo di Koumbaré, però, le cose sono andate meglio per Kolo, e le prestazioni fornite sono aumentate di qualità. Adesso, dopo i 2 gol a Parigi, deve continuare a siglare reti, per aiutare la sua squadra a salvarsi dalla retrocessione.

Kolo, la scheda tecnica

Randal Kolo Muani, come già detto, è un attaccante francese, di origine congolese, nato nel 1998. Il giocatore, è un prodotto del vivaio proprio del Nantes, con cui è cresciuto sin dalle giovanili, dopo essere stato acquistato dal Torcy.

Nel 2018/2019, ha esordito in prima squadra, e nella stagione successiva, è andato in prestito al Boulogne, dove ha collezionato 14 presenze in campionato condite da 3 gol. Da questa stagione, Kolo è appunto in pianta stabile col Nantes, e con Koumbaré sta migliorando parecchio.

In realtà, tutta la squadra ha svoltato sotto la nuova gestione, con una sola sconfitta in 5 partite. Con la vittoria di Parigi, e i due gol di Kolo, il futuro sembra migliore per il Nantes, soprattutto se l’attaccante francese migliora sotto porta. Finora è stato spesso criticato per mancanza di efficacia e di finalizzazione, proprio in area di rigore, dopo il PSG le cose però potrebbero cambiare.

Sta a Kolo, quindi, dare una sferzata decisiva alla sua stagione e a quella del Nantes. Dai suoi piedi, dai suoi tiri, passano punti importanti e decisivi per salvarsi dalla retrocessione, che vista la situazione di inizio febbraio, rappresenterebbe una vera e propria impresa.