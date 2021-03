Rui Patricio, terribile infortunio: Liverpool-Wolverhampton termina al 118′

Rui Patricio è rimasto vittima di un brutto infortunio nel match fra Liverpool e Wolverhampton, terminato dopo 18 minuti di recupero. Per un attimo i Wolves hanno temuto uno scontro come quello che capitò a Jimenez.

Brutto infortunio per Rui Patricio, rimasto coinvolto in uno scontro di gioco nel match fra Liverpool e Wolverhampton. Al minuto numero 87, l’estremo difensore dei Wolves si è scontrato con Coady. Ginocchio contro la testa del portiere, che è rimasto immobile sul terreno di gioco con i calciatori impauriti dopo il terribile impatto. Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per consentire le cure mediche.

L’infortunio in un primo momento ha fatto temere il peggio, e il portiere ha avuto bisogno dell’ossigeno ed è rimasto sdraiato per più di 10 minuti. Dopo l’intervento dello staff medico, il calciatore è stato trasportato in barella sotto gli occhi di Raul Jimenez, altro calciatore dei Wolves ancora in tribuna dopo il ko che lo ha costretto all’operazione per la frattura al cranio.

Grande preoccupazione per l’infortunio di Rui Patricio, che è rimasto al suolo per 13 lunghi minuti immobile dopo il tremendo colpo incassato dal compagno di squadra.

Rui Patricio, si è temuto il peggio: le condizioni del numero uno dei Wolves

Ojalá no sea nada lo de Rui Patricio. El golpe que le ha dado Coady en la cara ha sido tremendo pic.twitter.com/w23CSM22dL — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 15, 2021

Dopo la terribile ginocchiata incassata da Coady, Rui Patricio è stato trasportato fuori dal terreno di gioco e il match fra Liverpool e Wolverhampton è terminato alla fine dei 18 minuti di recupero. Si è temuto il peggio, ma non ci sono ancora aggiornamenti sulle condizioni del portiere, uscito dal campo fra gli applausi.

La regia di Sky Sport si è rifiutata di mostrare le immagini dei soccorsi e di far rivedere la collisione. Ha inquadrato la panchina dei gialloneri, con i volti molto preoccupati dei compagni. Il calciatore è stato immobilizzato e c’è attesa per un comunicato che dovrà svelare le sue condizioni. Ad assistere al match c’era anche Jimenez, suo compagno che è ancora out dopo un terribile infortunio in uno scontro con David Luiz. La gara è rimasta ferma a lungo ed è terminata al minuto 118. Poi l’intervista a Diogo Jota, autore del gol che si è detto turbato per il brutto infortunio a Rui Patricio.