Gascoigne fa “l’esordio” all’Isola dei famosi: i social impazziscono

Paul Gascoigne, eccentrico calciatore inglese ex Lazio, è da stasera un naufrago dell’Isola dei famosi. Tifosi in delirio sui social.

Pelliccia e berretto, foto davanti a San Siro e un italiano risicato ma simpatico e coinvolgente: Paul Gascoigne ha fatto il suo esordio come naufrago all’Isola dei famosi sulla quale ha portato “cioccolata e vino”. Ha risposto così in diretta scatenando le risate in studio, ma già al ritorno in Italia per la trasmissione aveva già strizzato l’occhio ai tifosi laziali, che hanno potuto ammirare le qualità di un campione unico e di un talento smisurato. Una carriera, quella di Gazza, forse penalizzata dagli eccessi, dalle dipendenze, ma ricca di grandi giocate. E soprattutto di uscite al limite fra il comico e l’eccessivo. Piaccia o meno, Gascoigne è stato un grande calciatore, ed è un uomo di spettacolo.

Gascoigne all’Isola dei famosi si è già presentato con il sorriso ed ha già acceso l’entusiasmo dichiarando che avrebbe voluto un coro dei suoi tifosi. Lo ha fatto spesso anche in campo, infiammando la Curva Nord, sventolando un rosso all’arbitro, o al pub dopo una partita dell’Inghilterra, per bere una pinta in fretta senza aver neanche tolto la maglia della nazionale. O quando fece arrivare in ritardo un compagno alla Lazio per farlo punire da Zoff.

Ne ha combinate tante Paul Gascoigne, che in biancoceleste durante un allenamento andò a cercare un pallone e si presentò il giorno dopo. Nessuno però può mettere in discussione le qualità di un talento puro, di un calciatore potente e fantasioso, che adesso torna in Italia per dare spettacolo. Questa volta però all’Isola dei Famosi.

Gascoigne all’Isola dei famosi: gli appassionati di calcio in delirio per un ex calciatore molto amato

Amato, criticato, rimpianto al suo addio: Paul Gascoigne ha acceso l’entusiasmo nella sua esperienza alla Lazio, e alla sua “prima” televisiva all’Isola dei famosi è già al centro dei commenti sui social. E’ bastato poco per tornare ai meravigliosi anni ’90, in cui il campione inglese, dopo l’esperienza al Tottenham iniziò il suo viaggio nella capitale. Fu subito amore, fra una tifoseria che lo scelse come beniamino, e un calciatore che amava il suo lavoro, ma lo faceva con il sorriso di chi si gode la vita.

Forse anche un po’ troppo, perché gli eccessi hanno piegato un talento unico, ma mai spento l’amore dei tifosi per un personaggio istrionico, goliardico, comunque amatissimo. Gli sono bastati 5 minuti per accendere l’entusiasmo. Il tempo di dichiarare, prima di uno spericolato tuffo, che avrebbe voluto i tifosi a cantargli un coro famosissimo nella sua esperienza biancoceleste.

Un modo per ricordare al pubblico italiano che la Serie A gli ha dato tanto, e un dato che testimonia un affetto ricambiato. Gascoigne all’Isola dei famosi per molti ha già vinto, e anche con il fisico appannato, e i tatuaggi un po’ sbiaditi, non ha perso un sorriso che dall’Inghilterra ha contagiato prima la Curva Nord dell’Olimpico e poi tutta Italia.