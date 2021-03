Castagnetti gol incredibile in Entella-Cremonese: il video della prodezza

Castagnetti in Entella-Cremonese ha messo a segno una prodezza incredibile con un gol dalla lunghissima distanza: rivedi il video del gesto tecnico.

Michele Castagnetti ha messo a segno un eurogol in Entella-Cremonese: un gesto tecnico che ricorderà a lungo, e che resterà sicuramente fra i gol più incredibili della stagione. E’ quasi il minuto numero 60 e i grigiorossi sono già in vantaggio in trasferta per una rete a zero. Castagnetti prende palla e regala il raddoppio alla sua squadra, con un gesto tecnico che difficilmente dimenticherà.

E’ la prima rete in stagione del trentunenne centrocampista di Montecchio, ma è una prodezza che resterà negli occhi dei tifosi e che sarà fondamentale per la stagione della squadra. Con il successo all’Entella, diretta con corrente nella lotta per non retrocedere, la Cremonese mette fieno in cascina e respira.

L’eroe di giornata è Michele Castagnetti, che in una carriere fra Serie C e cadetteria, ha vissuto oggi il suo momento di gloria con un gol pazzesco. La prodezza al 60′ non la dimenticherà facilmente.

Castagnetti, gol incredibile in Entella-Cremonese: il gesto tecnico del calciatore grigiorosso

Michele Castagnetti al minuto 59.36 ha messo a segno un eurogol che permette alla Cremonese di sbancare il campo dell’Entella. Una prodezza incredibile da più più di 70 metri, che conserverà gelosamente in un video o in una foto. Dovrà essere lui stesso a spiegare il gesto, e a svelare se fosse un tentativo di andare in porta con il portiere fuori posizione, o un rilancio per alleggerire la manovra della squadra.

Poco importa però, perché il gesto è da incorniciare, e il gol incredibile. Su un rilancio in avanti da parte dell’Entella, il centrocampista della Cremonese da più di 60 metri ha calciato la palla con forza. Borra, portiere avversario, era fuori posizione, e la sfera è terminata incredibilmente alle sue spalle.

Tutta la Cremonese incredula è andata ad abbracciare il calciatore, che con la sua prodezza ha blindato il risultato regalando il successo ai grigiorossi. Tre punti fortemente cercati, con qualità e la rabbia che Castagnetti ha messo nel suo tiro. Una prodezza che ricorderà a lungo e resterà nella storia di questo campionato.