Sara Croce, panorama mozzafiato: la Bonas travolgente in bikini – Foto

Sara Croce fa impazzire i follower con uno scatto in costume: alle sue spalle il panorama naturalistico di Taormina, ma gli occhi dei seguaci sono tutti sulla Bonas.

La Bonas di “Avanti un Altro!” ha sorpreso i suoi follower ancora una volta. Da poco è ripartito il programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ma la protagonista indiscussa è la bellissima modella di Garlasco.

Nell’ultima foto postata sul suo account social, dimostra tutte le caratteristiche mostrate già a nella trasmissione “Ciao Darwin“, quando ha impersonato Madre Natura. Attualmente, Sara Croce è legata al mondo del calcio, grazie alla relazione intrapresa con Gianmarco Fiory portiere del Bari, società di Lega Pro in lotta per la promozione. La showgirl sta attraversando un periodo notevole per la sua carriera da professionista nel mondo della tv e dei social. Non a caso le interazioni sotto i suoi post sono migliaia e migliaia, e non rinuncia a qualche scatto piccante.

Sara Croce, irresistibile in costume – Foto

La giovane indossatrice classe 1998 ha sorpreso tutti con una foto nostalgica. Sara Croce ha condiviso un ricordo di qualche tempo fa, quando ha trascorso momenti di relax in Sicilia. Precisamente, la Bonas di “Avanti un Altro!” ha scritto sul suo account social di trovarsi in uno dei posti preferiti: Taormina.

Lo spettacolo naturalistico della città siciliana fa da sfondo alla bellezza della showgirl in costume. Il suo spacco è divino e infiamma il suo profilo. I follower restano letteralmente estasiati alla visione della foto e le interazioni arrivano a cifre enormi. Il post di Sara raggiunge quasi 100 mila like.