Inter, D’Ambrosio positivo al Covid: come sta l’esterno

Inter, D’Ambrosio è positivo al Covid. Il tampone conferma il contagio dell’esterno di Conte.

Inter, D’Ambrosio è positivo al Covid. Lo ha confermato il tampone, dopo i sintomi mostrati nelll giornata di ieri dall’esterno di Conte. L’allenatore perde quindi un calciatore che era rientrato da poco a disposizione dopo un fastidioso infortunio. Lo ha comunicato il club con una nota ufficiale.

Una brutta notizia quindi per i nerazzurri, impegnati nella delicata corsa allo Scudetto. Conte ruota molto i calciatori sulle corsie esterne, e perde D’Ambrosio, pedina affidabile e decisiva anche in zona gol. Contro il Torino il calciatore era stato mandato in tribuna a causa di alcuni sintomi influenzali e Conte ha preferito evitare problemi.

Scelta giusta quella dell’allenatore, perché dopo il tampone D’Ambrosio è risultato positivo e la società ha già avviato tutti i protocolli previsti. Nuovo giro di controlli probabilmente già in giornata per evitare ulteriori problemi.

Inter, D’Ambrosio positivo al Covid: il comunicato del club

📑 | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 👇https://t.co/cpMAuGoVjq — Inter (@Inter) March 16, 2021

L’Inter incassa quindi una notizia preoccupante dopo il giro di tamponi: D’Ambrosio è positivo. Il club dovrà quindi attivare i protocolli per evitare un’emergenza nel momento più delicato del campionato. I sintomi accusati dall’esterno hanno creato qualche dubbio ad Antonio Conte, che in previsione di un probabile contagio si era già attivato insieme alla società, e il calciatore era già in isolamento nella sua abitazione.

Ecco il comunicato rilasciato dal club nerazzurro. “FC Internazionale Milano comunica che Danilo D’Ambrosio è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella giornata di ieri. Il difensore nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Già nel pomeriggio potrebbe quindi essere effettuato un nuovo giro di tamponi in vista di un rush finale del campionato in cui il club non può permettersi assenze e il rischio di una diffusione del contagio nello spogliatoio.