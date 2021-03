Euro Under 21, i giovani protagonisti: da Moukoko a Leao, quanti talenti

Ad Euro Under 21 ci saranno diversi calciatori da tener d’occhio: tutti i protagonisti del torneo, da Moukoko a Camavinga.

Manca davvero pochissimo all’inizio di Euro Under 21. Il torneo è diviso in due fasi che si disputeranno in momenti distinti. Le rappresentative scenderanno in campo per la fase a girone dal 24 al 31 marzo per le tre partite del rispettivo gruppo. Successivamente, dal 31 maggio al 6 giugno sarà la volta dei quarti, semifinali e finale.

Le Nazionali hanno già diramato la lista dei convocati, e non mancano stelle e talenti del calcio del futuro. La nuova generazione è pronta a scendere in campo e dimostrare di poter competere ad alti livelli. Molti dei protagonisti dell’Europeo hanno già dimostrato di poter far parte di grandi club e di giocare sotto pressione. Ecco tutte le stelline che ruberanno la scena in Slovenia e Ungheria.

I protagonisti di Euro Under 21: Koopmeiners, Greenwood, Camanvinga e non solo

Nel gruppo A, con Germania ed Olanda favorite, ci sono diversi giovani calciatori che potranno fare la differenza. Nella Nazionale tedesca spicca Youssoufa Moukoko, l’attaccante del Borussia Dortmund ed il più giovane partecipante della competizione. Il classe 2004 avrà i riflettori puntati di tutta Europa. Gli Orange mettono in campo Teun Koopmeiners: è tra i centrocampisti più interessanti. Il classe 1998 è seguito da diversi top club, tra cui il Napoli. Nella lista dei convocati figurano anche Brobbey e Kluivert, l’ex Roma.

Nell’Italia, Sandro Tonali avrà il compito di governare il gioco di squadra e fare da metronomo. Sarà l’occasione giusta per dimostrare di poter diventare un leader nel futuro, visto lo scarso rendimento finora con la maglia del Milan. Zappa e Pobega sono i campioncini della Nazionale azzurra che potrebbero esplodere proprio in questo Europeo. In Serie A stanno dimostrando grande costanza. Nello stesso girone, c’è anche la campionessa in carica: la Spagna. Riqui Puig, Villar, Brahim Diaz, Cuenca e tanti altri. E’ sicuramente la formazione più talentuosa.

Anche la Francia non scherza con i top player. Aouar e Camavinga sono gli uomini del mercato, giovani calciatori che potranno lasciare Lione e Rennes nella prossima estate. Da segnalare anche la presenza di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic da grandi numeri. L’Inghilterra, invece, conterà sull’esperienza di Greenwood, Sessegnon e Hudson-Odoi: già leader nei rispettivi club. Infine, il Portogallo potrà contare su diversi nomi importanti e di rilievo internazionale. Da Rafael Leao a Fernandes o ancora Diogo Dalot. Tanti nomi, tanti giocatori che provano a mettersi in mostra, in attesa della chiamata della Nazionale maggiore.