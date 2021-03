Sportiello protagonista negativo in Real-Atalanta: il video e le reazioni

La papera di Sportiello regala al Real Madrid il vantaggio contro l’Atalanta, scatenando le reazioni dei tifosi: il video.

Brutto errore per Sportiello che ha regalato la rete del vantaggio al Real Madrid contro l’Atalanta. Un rinvio clamorosamente sbagliato per il portiere che Gasperini ha valutato in un momento di forma, preferendolo a Gollini. Il suo passaggio è stato intercettato da Modric che ha servito Benema, implacabile sotto porta. Tutto troppo semplice per due calcatori che hanno messo a segno la rete del vantaggio contro una buona Atalanta.

Fino a quel momento la Dea aveva tenuto bene il campo. E aveva risposto alle iniziative dei blancos provando ad infastidire Varane e Ramos, schierati a protezione della porta. L’errore di Sportiello però rischia di diventare decisivo per la qualificazione di Gasperini. Che è nel mirino dei tifosi. La sua scelta di schierare quello che spesso è stato il dodicesimo non è stata premiata, e l’undici di Zidane ha immediatamente approfittato della topica di Sportiello.

Sportiello, i social non perdonano: il portiere e Gasperini bersagli immediati della critica

Alsjeblieft 🥴 Marco Sportiello geeft de bal cadeau en Benzema mag afronden 👌

Een zware opgave voor Atalanta nu 😣#ZiggoSport #UCL #RealMadridAtalanta pic.twitter.com/goVqR8zAHz — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2021

Brutto errore per Sportiello quindi, che rischia di condizionare il cammino dell’Atalanta in Champions. Da qualche gara Gasperini lo sta scegliendo al posto di Gollini, ma l’errore del portiere è costato caro alla Dea, che dovrà rimontare e cercare una qualificazione difficilissima ma non impossibile. Un errore di misura e di concentrazione, che sui social ha messo Sportiello e Gasperini nel mirino dei tifosi.

In molti criticano la scelta dell’allenatore ma anche i tifosi spagnoli hanno “ringraziato” il numero 1 dell’Atalanta per quello che è stato definito il migliore assist della partita. Il più bersagliato però è l’allenatore della Dea.

Gasperini sei ancora convinto che Sportiello sia meglio di Gollini? #ChampionsLeague #Gasperini #sportiello#gollini

E siamo a 1 ahahaha fate ridere — Riccardo Settembrino (@Riccardoset97) March 16, 2021

Fra i tanti commenti c’è chi parla degli errori delle italiane. Le squadre della Serie A hanno pagato una serie di topiche individuali che sono costate l’eliminazione dalla Champions. Sportiello non è solo.

RMA-INT: regalo di #Hakimi e gol subito, 1-0. (forse gol irregolare)

POR-JUV: regalo di #Bentancur e gol subito, 1-0.

LAZ-BAY: regalo di #Musacchio e gol subito, 0-1.

RMA-ATA: regalo di #Sportiello e gol subito, 1-0. Ci piace partire in svantaggio.#RealMadridAtalanta — Manuel Delon (@_MDelon) March 16, 2021

In molti però riaprono il discorso sulla costruzione dal basso che va quasi di moda in Serie A. Un capitolo che potrebbe arricchirsi di un altro errore costato caro. Lo sbaglio di Sportiello però sembra solo un errore tecnico.