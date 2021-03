Atalanta-Real Madrid, Gosens infiamma la sfida e parla di mercato

Robin Gosens ha parlato della sfida fra Atalanta e Real Madrid accendendo il confronto e anche il mercato. Messaggi chiari da parte dell’esterno che ha gli occhi addosso di mezza Europa.

Per la Champions, per la gloria e anche per il mercato: Atalanta-Real Madrid è un match attesissimo in tutta Europa, e Robin Gosens, l’esterno più brillante della Serie A, ha analizzato la sfida. Domani Bergamo vivrà un’altra giornata storica, e la squadra di Gasperini proverà a ribaltare l’1-0 dell’andata in cui infuriarono le polemiche dopo il rosso a Remo Freuler. “Il vero volto l’Atalanta lo mostra nelle gare di ritorno – ha affermato il calciatore tedesco – e anche all’andata il Real Madrid ha rispettato il modo in cui giochiamo. Con questo non dico che avevano paura di noi, ma che possiamo fare la nostra gara e ci proveremo”.

Un messaggio che carica l’ambiente, deciso a tentare il tutto per tutto e cercare l’accesso al turno successivo. I Blancos potrebbero essere nuovamente privi di Hazard, ma hanno i mezzi per preservare il vantaggio accumulato all’andata. Avranno davanti però una squadra che nei match di ritorno ha sempre fatto la differenza, e che vive un momento molto positivo. Lo sa bene Gasperini, e pure Gosens, che ha parlato del mercato e anche del suo futuro.

L’esterno ha mostrato gradimento per le chiamate in arrivo, ma anche svelato quale è il suo sogno. Una pista che in estate potrebbe diventare calda ma alle condizione dell’Atalanta, che non ha alcuna intenzione di ridimensionarsi, e con il Real Madrid vorrebbe aggiungere un altro mattoncino al processo di crescita.

Atalanta contro Real Madrid, Gosens si candida per un ruolo da protagonista e svela un retroscena sul mercato

Non solo il sogno dell’Atalanta di battere il Real Madrid, ma anche alcuni retroscena di mercato nelle parole di Robin Gosens. Intervistato su un quotidiano tedesco, il laterale di Gasperini ha svelato il sogno di giocare un giorno in Bundesliga. “Non so quando accadrà – ha dichiarato Gosens a Kicker – ma è il mio grande obiettivo, e prima o poi voglio realizzarlo”. Un messaggio ai club tedeschi, e poi la conferma che il legame con Bergamo è forte. “Ho un opzione per un altro anno, e l’Atalanta può prolungare il mio contratto”.

Intanto però si inseguono le voci su due club pronti a fiondarsi sull’esterno, micidiale in zona gol ma incisivo anche in fase di copertura. E’ un calciatore completo, che potrebbe fare gola alla Juventus. Dall’Inghilterra parlano di un duello con il Manchester City, che affonderebbe volentieri il colpo in estate. I bianconeri puntano forte sul calciatore che sarebbe perfetto nel modulo di Pirlo ma l’Atalanta ha già fatto il prezzo.

Si parla di una base di 40 milioni per il migliore esterno della Serie A. Una cifra difficile da investire per le italiane, che però farebbero carte false per chiudere con gli orobici. C’è anche l’Inter, che sogna una coppia con Hakimi che sarebbe forse la migliore in tutta Europa. L’Atalanta attende e si gode un calciatore da 9 gol in campionato, e in grado di fare la differenza anche domani nel delicato incrocio con il Real Madrid di Zidane.