Copa del Rey, svolta in Spagna: le due finali aperte ai tifosi, le condizioni

Le due finali di Copa del Rey si disputeranno a porte aperte: la decisione della Federcalcio e le condizioni del ritorno dei tifosi allo stadio.

E’ arrivata la svolta in Spagna. Ad un anno dalla diffusione dalla pandemia e chiusura degli stadi al pubblico, si apre uno spiraglio per i tifosi e gli appassionati del calcio. Infatti, in Spagna in occasione delle due finali di Copa del Rey – quella della scorsa stagione e di quella attuale – si disputeranno di fronte ai supporter.

Le due gare si giocheranno il 4 ed il 17 aprile. In entrambe le partite ci sarà come finalista l’Atletico Bilbao, che prima dovrà affrontare nel derby basco la Real Sociedad e successivamente il Barcellona. Le due sfide avranno luogo a Siviglia, nello stadio La Cartuja che aprirà finalmente le proprie porte.

Copa del Rey, finali aperte ai tifosi: biglietti in vendita solo in Andalusia

Il Covid ha letteralmente stravolto le nostre abitudini. In un anno si sono fatti tanti sacrifici, difendere la salute pubblica e soprattutto dei propri affetti è diventata una priorità per tutti noi. Gli stadi, come tanti altri luoghi la cui vera essenza è la folla, ha chiuso i battenti e ha dato luogo a tristi match tra 22 persone che rincorrevano un pallone senza apparente motivo. Ma le cose stanno cambiando. In Spagna la situazione epidemiologica è decisamente favorevole alla parziale accoglienza dei supporter negli impianti sportivi.

Per tale ragione, la Federcalcio, le autorità locali e governative spagnole hanno deciso di vendere i biglietti ai tifosi per le due finali di Copa del Rey che si disputeranno nel mese di aprile. I tickets saranno venduti solo agli abitanti dell’Andalusia (la regione che ospiterà le due partite), quindi i tifosi delle 3 rispettive squadre che si giocheranno la finale non potranno vivere in prima persona questi grandi eventi. Tuttavia, La Cartuja di Siviglia conterrà circa 13mila spettatori o poco più. Infatti, come suggerisce Cadena Ser, la RFEF concederà la vendita dei biglietti fino al 20% o 25% della capienza totale dell’impianto.

Un parziale ritorno alla normalità. La Spagna comincia a vedere gli effetti di quello che potrà accadere ad Euro 2021, visto che il San Mames di Bilbao ospiterà alcune gare del campionato europeo.