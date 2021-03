Calciomercato Napoli: Giuntoli prepara il colpo per l’attacco – IL VIDEO

Calciomercato Napoli, i partenopei puntano su un nome già caldo per la prossima stagione. Giuntoli avrebbe avviato i contatti per bruciare la concorrenza.

Calciomercato Napoli in fermento. Il restyling di De Laurentiis è pronto e il Giuntoli vivrà un’estate caldissima sul fronte acquisti e cessioni. Prima mossa sarà capire quale sarà il futuro di Gattuso, ed eventualmente scegliere il sostituto per costruire una squadra adatta al nuovo tecnico. Si valuterà come muoversi sulle corsie esterne dove Hysaj è sicuro partente e Ghoulam dovrebbe dire addio. Poi il punto sarà fatto sull’attacco. Lozano ha molte offerte, Insigne dovrà discutere il rinnovo Mertens è da valutare sotto l’aspetto fisico.

C’è aria di rivoluzione e di investimenti importanti sul calciomercato in casa Napoli. La situazione economica dei club però frena le trattative, e diventa fondamentale bruciare la concorrenza, anticipando i tempi. Lo sa Giuntoli, e ci sta provando. Pare infatti che abbia già scelto il rinforzo per l’attacco, ma deve fare in fretta.

La stagione di Osimhen è stata condizionata dagli infortuni e dal Covid, ma di certo i partenopei punteranno su di lui. Serve però un elemento in grado di far decollare il reparto offensivo e la sessione del calciomercato per il Napoli potrebbe infiammare il tifo partenopeo.

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha messo nel mirino Kaio Jorge

Bruciare le avversarie, puntare su calciatori in grado di accendere l’entusiasmo, valutare profili giovani per contenere le spese e sperare che siano pronti subito, in modo da ottenere plusvalenze e far accrescere il valore futuro. Il calciomercato in casa del Napoli ha un diktat chiaro ed inizia a muoversi attorno al nome di un attaccante che sta accendendo l’entusiasmo in patria. Kaio Jorge sembra il profilo giusto per una squadra che sarà al centro di una rivoluzione, basata sul talento e sulla gioventù.

Pare infatti che Giuntoli abbia deciso di anticipare i tempi, e sia pronto ad attivarsi con il Santos ma ancora prima con lo staff del calciatore. Kaio Jorge è in scadenza e non ha rinnovato il suo contratto. Può scegliere, ed è questo che determina la buona riuscita o meno dell’affare di calciomercato in casa Napoli.

Sono tanti infatti i club disposti a prelevarlo e a bussare anche alla porta del Santos, che potrebbe al momento fare poco se non cercare un rinnovo con la promessa di lasciarlo poi partire. Sarebbe un modo per non perdere un immenso talento a zero, ma sarà l’attaccante a decidere. C’è il Real Madrid, lo ha visionato l’Inter ed è sul taccuino di Paratici, oltre che nelle mire del Barcellona e dell’Ajax. L’unico modo per prelevarlo è anticipare tutti. La pista però è già calda, e Giuntoli prepara un colpo che sarebbe importantissimo, su un nome che finalmente potrebbe tornare ad accendere la piazza partenopea.

Forte fisicamente, bravo con entrambi i piedi, cattivo sotto porta e sempre in partita. In patria lo accostano a molti talenti verdeoro del passato, ma l’impressione è che il suo talento sia pronto a decollare e il calciomercato del Napoli si accende attorno al suo nome. Ecco una delle reti migliori, dopo 12 secondi dall’inizio di un match.