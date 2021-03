Manchester City Aguero si sfoga a fine match: “El Kun” pensa al mercato

Manchester City Aguero è una furia con i compagni al termine del match di Champions. L’argentino pensa al mercato e le offerte non mancano.

Manchester City Aguero, una storia che rischia di chiudersi. Non solo per il contratto, ma anche per un ruolo nello spogliatoio dei Citizens che non sembra più essere quello di un tempo. Dopo il successo in Champions contro i tedeschi del Mönchengladbach, il calciatore argentino si è rivolto verso la panchina lamentandosi per l’atteggiamento dei compagni di squadra. “Non mi passano mai la palla”, il messaggio di “el Kun”, che è più di una valutazione tecnica. E’ una indicazione su uno status da indispensabile che è radicalmente mutato.

Il Manchester City ha infatti disputato molte partite senza Aguero, e la stagione di Guardiola non ne ha risentito. In Premier la squadra viaggia serena grazie al primo posto in classifica, ed in Champions è pronta ai quarti di finale. Il record di reti lascia inoltre intendere che l’assenza dell’attaccante non è così dura da digerire, e nonostante il gol al rientro, la sua gloriosa esperienza in Inghilterra sembra volgere al termine.

Il contratto in scadenza accelera l’addio, e le richieste al Manchester City per Aguero non mancano affatto. Le prossime destinazioni potrebbero essere tante, e il sostituto è già stato scelto da Pep Guardiola.

Aguero Manchester City, storia finita? Tanti club pronti ad accogliere l’argentino, e sostituto già pronto

La storia fra il Manchester City è Sergio Aguero sembra quindi essere giunta al capitolo finale. Quello dei saluti e dei ringraziamenti per un viaggio condiviso a suon di successi. Il suo sfogo alla fine della gara di Champions è un altro scricchiolio, e se tre indizi fanno una prova, gli altri arrivano dal mercato e da un sostituto già pronto. Pare infatti che Erling Haaland sia il prescelto per Guardiola.

A suo di reti ha conquistato tutta Europa, e se c’è una squadra in grado di offrire cifre importanti e un tecnico pronto a valorizzarlo, sono di certo il City e Guardiola. L’attaccante non parla ma potrebbe essere il sostituto di Aguero, che è pronto a dire addio ed ascolta già le offerte in arrivo.

La Juventus ha sempre stimato un calciatore spietato sotto porta e di spessore europeo, ma l’età, l’ingaggio e gli infortuni ormai frequenti, potrebbero frenare i contatti con il suo entourage. Potrebbe arrivare a zero, o per un indennizzo che non preoccupa, ma la concorrenza è forte e porta in Spagna. Il Barcellona è infatti già da tempo pronto a tuffarsi nel mercato sul nome di Aguero, che dopo l’addio al Manchester City potrebbe approdare in blaugrana. Con o senza Messi. Le prossime settimane saranno calde per “El Kun”, che cerca di festeggiare al meglio l’addio con i successi in Premier e in Europa.