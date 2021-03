Inter Handanovic positivo al Covid: l’annuncio del club

Inter Handanovic positivo al Covid: dopo D’Ambrosio anche il portiere è in isolamento, e cresce l’emergenza per Conte.

Anche Handanovic in casa Inter è positivo al Covid. Lo ha comunicato il club, che dopo il contagio riscontrato per D’Ambrosio ha intensificato i controlli per gli altri calciatori in rosa. Dopo un primo giro di test rapidi è arrivato l’esito dei tamponi molecolari. Handanovic è quindi positivo e si allarga l’emergenza in una squadra che lotta per vincere lo Scudetto. Intanto il club ha già attivato i protocolli e procederà a nuovi controlli per evitare ulteriori problemi.

E’ stato il club a comunicare la notizia con una nota ufficiale. “FC Internazionale Milano – si legge sul sito del club – comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti. Il portiere nerazzurro è già in quarantena presso la propria abitazione”. Questo il testo della nota che ufficializza un’altra assenza pesante per Antonio Conte. I nerazzurri saranno privi del portiere che nel girone di ritorno è tornato a grandi livelli, e sperano dopo il nuovo giro di tamponi di non riscontrare ulteriori contagi nel gruppo squadra. (in aggiornamento)

