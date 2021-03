Roma-Napoli, Dzeko e Lozano pronti a tornare: la statistica particolare

Il big match della prossima giornata vede di fronte Roma e Napoli, per la partita potrebbero tornare disponibili Dzeko e Lozano.

Si avvicina il big match Roma-Napoli, che vedrà di fronte due squadre appaiate a 50 punti in Serie A. Entrambe le squadra hanno alcuni giocatori indisponibili, su tutti Dzeko e Lozano, che però dovrebbero tornare disponibili proprio per domenica sera.

I due giocatori, sono stati entrambi decisivi nel corso della stagione di Roma e Napoli, e adesso devono recuperare per lo sprint finale verso la qualificazione Champions, che vede un gruppone di 6 squadre in lotta tra di loro.

Dzeko e Lozano sono parte integrante dei piani dei propri allenatori, Fonseca e Gattuso. Il primo riesce a far salire la squadra come non fanno le altre punte giallorosse, mentre il messicano sfrutta alla grande la sua velocità mettendo in crisi i suoi marcatori.

Dzeko e Lozano, i due jolly di Roma e Napoli

Dzeko e Lozano, quindi, stanno recuperando dai rispettivi infortuni, ed è probabile che siano disponibili in occasione di Roma-Napoli di domenica sera. La loro presenza è fondamentale per le proprie squadre, perché quando hanno segnato, queste non hanno quasi mai perso.

Riguardo Dzeko, tutte le volte che ha segnato in Serie A o in Europa League, la sua Roma non ha mai perso, tranne contro l’Atalanta. Il bosniaco, jolly per i giallorossi, adesso, deve rivedere la sua condizione, per capire se può essere utile alla squadra già nel ritorno degli ottavi contro lo Shaktar in Europa, oppure direttamente contro il Napoli.

Riguardo Lozano, anche lui è un jolly per Gattuso. Tranne contro Verona in campionato, e Atalanta in Coppa Italia, quando ha segnato, la sua squadra non ha mai perso. Gli azzurri, bramano un suo ritorno, così che possa tornare a infiammare la fascia destra e mettere in crisi le difese avversarie.

Dzeko e Lozano, dunque, sono dei talismani per Roma e Napoli. Tutti sperano che la loro presenza, anche solo in panchina, ci sia nel big match di domenica sera, così da aumentare il possibile spettacolo di questa sfida.