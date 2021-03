Copa America, ufficializzato il calendario: a giugno parte un torneo nuovo

La Copa America 2021 partirà a giugno, e dopo il rinvio dell’anno scorso, quest’anno vedrà al via solo 10 squadre.

La Copa America che doveva essere disputata nel 2020, è stata rinviata nel giugno del 2021, così come l’Europeo. Il Covid-19, non ha permesso che la competizione fosse giocata, così come quest’anno, non permetterà al torneo sudamericano di avere più di 10 squadre.

La CONMEBOL, Confederación sudamericana de Fútbol, infatti, ha ufficializzato il calendario del torneo che partirà il prossimo 13 giugno in Argentina, e le nazionali sono solo 10. Questo, a causa dei forfait dovuti alla pandemia, da parte di varie federazioni.

Su tutte, a rinunciare sono state Qatar e Australia, che poco più di un mese fa hanno detto di no. Nel frattempo, la CONMEBOL non è riuscita a trovare nessuno per rimpiazzarle, e così la Copa America si disputerà in modo inedito.

Copa America, la nuova modalità del torneo

Con sole 10 squadre alla partenza, la Copa America del 2021, avrà dei caratteri inediti. Innanzitutto, per via del fatto che per la prima volta si disputa in due nazioni, Argentina e Colombia, ma anche perché l’esiguo numero delle nazionali ha portato a un cambiamento nelle modalità del torneo.

Nella prima fase, quella dei gironi, quindi, saranno eliminate solo 2 squadre. Dopo di che, ci saranno i quarti di finale, le semifinali e infine la finale. Inutile dire, che il Brasile campione in carica è favorito per riconfermarsi.

Del resto, i verdeoro sono anche la squadra migliore, la più forte, anche più dei padroni di casa dell’Argentina, che non hanno un centrocampo e una difesa come quella brasiliana. Tuttavia, in Copa America, i favori del pronostico vengono spesso ribaltati, con le outsider che spesso si sono prese la scena nel passato, soprattutto Cile, Uruguay e Paraguay.

La Copa America del 2021, dunque, dopo il rinvio dell’anno scorso, quest’anno prova a ripartire cercando delle parvenze di normalità. Tuttavia, nonostante il numero più esiguo di nazionali rispetto agli altri anni, di sicuro non dovrebbe mancare lo spettacolo nella terra dei campioni sudamericani.