I consigli della redazione sui pronostici di giovedì 18 marzo 2021

Buongiorno a tutti, ecco i consigli della redazione su quelli che sono i pronostici, riguardanti le gare di ritorno degli ottavi di Europa League. Anche ieri qui sulla rubrica di Calciopolis, dedicata ai pronostici, abbiamo sfiorato la quota 10 che ci è sfuggita di mano solo al 93° minuto di Torino-Sassuolo, quando Zaza, ha segnato il terzo gol per i Granata, ma non temete, ci rifaremo presto anche qui; Torniamo ad oggi… le partite dell’Europa League, saranno divise come al solito, in due parti e mentre il primo gruppo di partite inizierà alle 18.55, le gare del secondo gruppo inizieranno alle 21.05. Quelli che seguono, sono i pronostici che abbiamo scelto per voi, tra tutti quelli disponibili nel palinsesto odierno. Per quel che riguarda la selezione di questo turno di Europa League odierno, abbiamo estrapolato queste selezioni, che a nostro avviso, sembrano essere un po più interessanti.

La cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri consigli sulle gare di giovedì 18 marzo 2021:

si tratta di una cinquina a quota 9, con inizio alle ore 18:55 di oggi

Young Boys-Ajax: Multi-gol 2-4

Dinamo Zagabria-Tottenham: Multi-gol totali 2-4

Rangers-Slavia Praga: Multi-gol secondo tempo 2-4

Milan-Manchester United: Multi-gol secondo tempo 1-2

Shakhtar Donetsk-Roma: Multi-gol 2-4

