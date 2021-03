Vazquez, il Siviglia ritrova il Mudo: gol di tacco e lacrime

Vazquez ha giocato e segnato un gran gol contro l’Elche per il suo Siviglia. Toccanti le lacrime nell’intervista postpartita.

Il Siviglia dopo il brutto periodo vissuto a febbraio, con anche l’eliminazione dalla Champions ad opera del Borussia Dortmund, si è ripreso nelle ultime due partite. Prima ha vinto il derby contro il Betis, poi ha battuto nel recupero di campionato l’Elche, anche grazie a Franco Vazquez.

Il Mudo, questo il suo soprannome, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo giocato nel Palermo nella stagione 16/17, per poi essere ceduto proprio al Siviglia. In questa stagione, il centrocampista argentino ha giocato molto poco e per questo il suo gol contro l’Elche ha assunto dei caratteri particolari.

Una rete, non banale, anzi meravigliosa dando le spalle alla porta e colpendo di tacco. Una vera e propria manna dal cielo per Vazquez, che al Siviglia non sta di certo vivendo la sua migliore stagione.

Vazquez, dopo il gol le lacrime

Vazquez dopo il gol ha rilasciato un’intervista alla televisione, e qui dopo aver parlato del brutto e difficile anno che ha vissuto, è scoppiato in lacrime. Addirittura, il Mudo, ha dovuto lasciare i microfoni, talmente era grande la sua commozione.

Negli ultimi tempi, non era più ben visto dall’allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui. Infatti, ha all’attivo solo 9 presenze in Liga, 4 in Champions, 2 in Copa del Rey, e 1 nella supercoppa.

La cosa incredibile, però, è che non è mai partito da titolare in stagione, alle volte ha addirittura giocato solo una manciata di secondi. Una situazione, quella di Vazquez del Siviglia, che un po’ ricorda Eriksen con Conte all’Inter.

Con il meraviglioso gol di tacco all’Elche, tuttavia, l’argentino potrebbe tornare utile per il finale di stagione degli andalusi. La rete di Vazquez, potrebbe avere la stessa valenza di quella del centrocampista nerazzurro contro il Milan in Coppa Italia, e con la lotta Champions difficile da riaprire per le inseguitrici, il Siviglia potrebbe puntare più in alto, addirittura ai primi tre posti.