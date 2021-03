Arsenal, sognando Henry e in mezzo a un bivio. Arteta o trovare una soluzione più romantica?

L’Arsenal del post Arsene Wenger è rimasta una specie di incompiuta. Dopo ventidue di guida del francese, i Gunners si sono ritrovati smarriti e questo senso rimane ancora oggi. Né Guy Emery, né il piccolo interregno di Freddy Ljungberg hanno migliorato gli umori della piazza, per non parlare di Mike Arteta, il cui esonerato è spesso agognato dagli irriducibili.

L’Arsenal è rimasta a metà strada, una squadra che gioca bene qualche partita e poi rientra tranquillamente nel letargo. Cosa che in Premier League le è spesso fatale, non a caso deve recuperare parecchie posizioni in classifica e rischia seriamente una stagione anonima nonché la mancanza di partecipazione europea. All’Arsenal, infatti, sono preoccupati ma trepidanti. L’annuncio inatteso di Thierry Henry di voler tornare ha messo tutti in subbuglio. Il francese si è reso disponibile per qualsiasi ruolo, anche se molti lo vorrebbero in panchina proprio al posto di Arteta.

Henry ha lasciato un pezzo di cuore ma soprattutto una dote di 228 gol tra il 1999 e il 2007, diventando il top scorer in assoluto. Era arrivato dalla Juventus in sordina, lì faceva l’esterno con Carlo Ancelotti mentre Arsene Wenger lo avvicinò alla porta e lo fece diventare praticamente un immortale tra i tifosi

Il gioco di Henry in panchina regge sulla fantasia, forse meno sul concreto. Perché c’è da rifondare o quasi una squadra, alla quale manca l’amalgama, tra giocatori di fantasia e altri che rimangono sempre a metà del percorso.

