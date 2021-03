Calciomercato Bologna, l’annuncio di Sabatini fa sognare i tifosi

Calciomercato Bologna, Sabatini sta valutando di acquistare un ex Serie A in arrivo dalla Premier League. I felsinei vogliono fare il salto di qualità.

Il Bologna lavora forte sul calciomercato, e Sabatini vuole provare a prelevare un top player dalla Premier League. In una lunga intervista rilasciata al Resto del Carlino, ha ammesso di essere già a lavoro per il rafforzamento della squadra, annunciando di aver messo gli occhi su un nome altisonante. I rumors che vogliono Orsolini in partenza si rincorrono, e il tempo sarebbe scaduto per l’ex Juventus. Mihajlovic non sembra intenzionato a dargli ulteriori possibilità e il club ha già in pugno l’eventuale sostituto.

Walter Sabatini ha messo gli occhi su un elemento che darebbe davvero lustro al Bologna, pronto ad intervenire sul calciomercato con buone risorse. Lo ha dichiarato il coordinatore dell’area tecnica rossoblu, deciso a puntare forte su un esterno offensivo che conosce molto bene.

C’è la volontà di intervenire per dare al Bologna una dimensione Europea, e servono calciatori già pronti per la Serie A. Il suo annuncio fa quindi sognare i tifosi rossoblu, che sperano in estate di accogliere un talento pronto a cambiare volto all’undici di Sinisa Mihajlovic. “Stiamo valutando – ha affermato Sabatini – e bisogna capire se ci sono le possibilità per trattare”.

Calciomercato Bologna, Sabatini ha gli occhi su un top player del Tottenham

Il calciomercato in casa Bologna alimenta i sogni dei tifosi. L’annuncio di Walter Sabatini ha del clamoroso, perché il club potrebbe lavorare forte con il Tottenham. La trattativa riguarda Erik Lamela, pupillo del direttore dell’area tecnica. Lo volle a Roma, regalando ai giallorossi un talento purissimo che andò via solo per esigenze di bilancio, ma che nel calcio italiano ha ampiamente dimostrato di essere a suo agio. Lamela al Tottenham non ha trovato forse lo spazio che merita, ma ha regalato reti e giocate di gran classe, come la rabona con cui ha messo a segno un gol indimenticabile di recente.

Sarebbe lui il primo colpo in canna per il Bologna, che punta ad un restyling mirato ad alzare il tasso tecnico della rosa. “El Coco” Lamela in questa stagione ha messo a segno una sola splendida rete all’Arsenal in 17 presenze, trovando poco spazio. A 29 anni sarebbe pronto a tornare in Italia, ma serve un investimento sostanzioso. L’annuncio di Sabatini però è un chiaro messaggio che il Bologna ha le risorse per intervenire sul calciomercato, e Lamela sarebbe un colpo di alto profilo, pronto a dare alla squadra un talento purissimo.

“Siamo in fase di valutazione – ha affermato Sabatini – e non è detto che sia facile. Sono certo però che se dovesse partire Orsolini non ci sarebbe sostituto migliore da regalare a Mihajlovic”. Un’apertura che fa sognare i tifosi, desiderosi di vedere un Bologna protagonista sul calciomercato.