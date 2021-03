Chi è Aouar, il centrocampista che la Juve ha messo in cima alla lista dei desideri. Il centrocampista è il primo obiettivo, e ci sono già le cifre per bussare al Lione.

Houssem Aouar è la prima pedina che la Juventus vorrebbe per rifondare il centrocampo. Il reparto necessita di un restyling, o comunque di pedine complete e in grado di dare il cambio di marcia alla squadra. Ma chi è Aouar? E’ innanzitutto un centrocampista che potrebbe arrivare indipendentemente da chi sarà l’allenatore. Ha i tempi per dettare il gioco, è svelto e dinamico e non gli manca il fiuto del gol. Paratici lo avrebbe voluto già la scorsa estate, salvo poi scontrarsi con le richieste del mastino Aulas. Il presidente del Lione non ha mai trattenuto i suoi gioielli, ma ha mostrato di saper dare una valutazione e di farla rispettare.

La scelta dei bianconeri fu quella di virare su un altro ruolo prelevando Chiesa, e se da una parte Paratici ci ha visto lungo, dall’altra i problemi a centrocampo sono rimasti irrisolti. E si è visto. A questo punto Aouar diventa il primo obiettivo, e dopo le voci in arrivo dalla Francia nei giorni scorsi, anche dall’Inghilterra sussurrano di un confronto che potrebbe esserci a breve con il Lione. C’è una strategia per anticipare la concorrenza, e l’offensiva potrebbe essere lanciata in fretta.

Ma chi è Aouar? E quali sono i numeri del calciatore che ha rapito la Juventus. In questa stagione ha messo a segno 5 reti e 3 assist in nel campionato francese, e nella coppa nazionale in due occasioni ha realizzato una rete e un assist.

Leggi anche: Juve, Bonucci ricoperto di insulti: il post social fa infuriare i tifosi

Chi è Aouar, il calciatore che la Juve vuole a tutti i costi? I bianconeri hanno una strategia per portarlo a Torino

Houssem Aouar è ormai da tempo il primo obiettivo della Vecchia Signora, che di certo avvierà una rivoluzione a centrocampo. Saranno almeno due le pedine in entrata, e una di queste dovrebbe essere il centrocampista del Lione. Ha grande senso tattico e corsa, è bravo in interdizione e si presenta spesso sotto porta. Potrebbe essere lui il prescelto, anzi lo è di sicuro. Bisogna capire se Aulas e il Lione accetteranno l’offerta, ma la Juve ha una strategia. La trattativa dovrebbe partire su una base di 35-40 milioni e dopo i rumors in arrivo dalla Francia anche Fourfourtwo lancia nuovi indizi.

Agnelli potrebbe provare ad ammorbidire il Lione mettendo sul piatto l’intero cartellino di De Sciglio, e vuole fare in fretta per un motivo ben preciso. Aouar potrebbe essere una delle stelle di Euro 2021, e in caso di una serie di partite positive la sua valutazione potrebbe esplodere. Lo sa bene anche Aulas, che non cede, ma i rapporti con la Juve sono ottimi, e il calciatore non ha fatto problemi nella scorsa estate, quando il club gli chiese di rimanere. Ha una promessa Aouar, e la Juve vuole puntare sul centrocampista del futuro.

Ecco chi è Aouar. Il prescelto dai bianconeri, che vogliono affidargli le chiavi della squadra e puntano ad allungare una storia con i calciatori francesi che è ricca di successi. In bianconero da Deschamps a Zidane e Trezeguet, e prima ancora Platini, nessuno ha mai fallito. Ecco chi è Aouar, un altro francese pronto a prendersi la Juventus.