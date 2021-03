Kean, salta la nazionale per infortunio: il PSG vuole blindarlo

Kean sta disputando una grande stagione al PSG. Lui è uno dei pochi giocatori giovani e forti che ha l’Italia.

Moise Kean è stato rimandato a Parigi da Coverciano, dove si trova il ritiro della nazionale, per via di un affaticamento muscolare. Tuttavia, lui è uno dei pochi giocatori giovani e allo stesso tempo forti, che ha la nazionale italiana.

La sua presenza nel gruppo, infatti, si sarebbe aggiunta a quella di Bastoni, gli unici al di sotto dei 23 anni di età, considerando che Locatelli è proprio del 1997. Tenendo comunque presente il 21enne Nicolo Zaniolo, Kean è il solo 2000 dell’Italia, e anche l’unico che effettivamente con le sue doti può prendervi parte.

L’ex Juventus, è anche l’unico che gioca in un grande club, ovvero il PSG, che si trova anche ai quarti di Champions League, quindi questo è un ulteriore vanto per Kean rispetto ai suoi compagni di nazionale, ovviamente da condividere con l’altro parigino Verratti e Emerson del Chelsea.

Kean, super stagione al PSG

Moise Kean sta disputando una grande stagione al PSG, infatti, ha già segnato 11 gol in Ligue 1, uno in Coppa di Francia e 3 in Champions League. Certamente, è la sua miglior stagione tra i professionisti, e i suoi numeri lo fanno avvicinare al riscatto.

Leonardo, direttore sportivo del PSG, vuole portare al più presto a termine l’operazione di riscatto del prestito da 30 milioni dall’Everton. Così facendo, la squadra parigina andrebbe a riconoscere Kean come un giocatore dal grande status, alla pari degli altri big che giocano a Parigi.

L’attaccante, soprattutto, è molto felice al PSG e di certo le ambizioni della squadra, che punta a vincere anche in Europa e non solo in campionato, rappresentano una grande calamita che può tenerlo lì, nonostante il ritorno dell’Everton e quello della squadra che lo ha lanciato, la Juventus.

Kean, dunque, sta vivendo la sua miglior stagione, e salvo infortuni sarà parte del gruppo che Mancini porterà all’Europeo del 2021. Inoltre, l’attaccante azzurro del PSG, vuole continuare a fare bene per mantenere il titolo della Ligue 1, e per vincere la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie.