Euro 2021 diventerà di sicuro la vetrina di calciomercato più importante: molti azzurri sono pronti a cambiare squadra, ma la manifestazione rischia di diventare calda sul fronte trattative e sui giovani.

Euro 2021 sarà caldissima sul fronte calciomercato. Non solo per gli azzurri di Roberto Mancini, che sono già al centro di molte trattative. A partire da Locatelli che potrebbe approdare alla Juventus, ma anche di Emerson Palmieri, Jorginho, Kean e tutti quei calciatori come Romagnoli e Insigne che ancora attendono di firmare il rinnovo. Euro 2021 andrà di scena contemporaneamente alle trattative, e in passato non sono stati pochi i casi in cui alcuni calciatori sono stati oggetto di pressing e rumors durante i ritiri delle nazionali. Mancini vuole isolarsi, ma dopo un’estate avara di grossi colpi, la prossima potrebbe essere di sicuro più calda sul fronte calciomercato. Anche nelle altre nazionali infatti qualcosa bollirà in pentola. Nell’Olanda sono caldi i nomi di Depay e Wijnaldum, che hanno gli occhi addosso di mezza Europa.

Anche la Francia dovrà isolare i convocati dalle voci in arrivo da radiomercato. Pogba è il nome caldo, ma anche Giroud potrebbe cambiare aria. Coman è in rottura con il Bayern e piace a tutti, mentre Griezmann potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio. Nel ritiro della Germania invece potrebbero diventare bollenti le situazioni di Werner e Gosens, che è fra i migliori esterni d’Europa, mentre l’Inghilterra potrebbe essere scossa dai rumors attorno ad Harry Kane, che potrebbe cambiare maglia.

Il Portogallo è il regno di Ronaldo, che è davvero un rebus, mentre fra gli spagnoli sono tanti i calciatori pronti a fare le valigie. Da Morata ad Oyarzabal passando per Sergio Ramos, che deve risolvere il noto legato al rinnovo con il Real Madrid. Gli occhi saranno però puntati su tante stelle pronte a mettersi in mostra e sui giovani, che saranno tanti ad Euro 2021.

Leggi anche: Road to Euro 2021, le scelte di Mancini: gli attaccanti

Calciomercato, ad Euro 2021 brilleranno tante giovani stelle pronte a cambiare maglia

Non solo i big al centro del mercato durante Euro 2021. I giovani sono i protagonisti più attesi, e in rampa di lancio ce ne sono tanti. A partire da Donyel Malen, giovane punta del Psv che già nell’estate scorsa fu in procinto di lasciare l’Eredivisie. Sempre fra i tulipani l’osservato speciale sarà Ryan Gravenberch, che prima affronterà la Roma in Europa League. Attenzione anche al Belgio, che continua a sfornare talenti. Fra i tanti big potrebbero accendersi le stelle di Jeremy Doku del Rennes, e di Charles De Ketelaere, giovane trequartista del Club Bruges. Fra le fila dell’Inghilterra occhi su Jude Bellingham del Borussia Dortmund e su Bukayo Saka, che brilla fra i Gunners, mentre la Germania potrebbe convocare Florian Wirtz, ancora diciassettenne ma già centrale nel progetto del Leverkusen.

Occhi anche sul Portogallo. Su tutti brilleranno Nuno Mendes, esterno che è già cercato da molti top club e Fábio Silva, già strapagato dal Wolverhampton. In Francia è scontata la presenza di Eduardo Camavinga del Rennes che potrebbe alimentare una trattativa condotta a suon di milioni, mentre nella Danimarca potrebbe brillare Damsgaard e nell’Austria Sasa Kalajdzic, che a ritmo di gol si sta imponendo allo Stoccarda. Nella Croazia invece occhi su Vlasic che piace al Milan, mentre nell’Ungheria sarà fondamentale Dominik Szoboszlai, già del Lipsia ma ancora sul taccuino di tanti top club.