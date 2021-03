Inter cambio logo: c’è la data ufficiale e il video del club

L’Inter pronta al cambio di logo. C’è il video motivazionale della società e la data. Una rivoluzione e il lancio di una nuova campagna promozionale.

L’Inter si rifà il look. Finalmente c’è la data della rivoluzione del club, che dai propri canali ha svelato la data con un video motivazionale. Immagini in cui è raccontata la storia dei nerazzurri tramite i loghi, dal biscione, poi stilizzato, fino ad un look più minimal ma comunque d’impatto. Un’idea grafica che lancerà una nuova campagna per il club, che giocherà sulle iniziali della società. Un progetto basato sull’identità. I’m Milano, io sono Milano. E’ questo il messaggio lanciato dal restyling nerazzurro, che sarà presentato a brevissimo.

Addio al giallo, contorno nero e sfondo azzurro con le due lettere in bianco. Va quindi in soffitta la storica denominazione Football Club Internazionale Milano, che sarà sostituita solo da Inter Milano. E’ una svolta epocale, perché la parola Internazionale è quasi iconica per i sostenitori della “beneamata“. L’idea però è quella di snellire la denominazione, renderla più adeguata ai tempi e farla diventare centrale in tema marketing.

Dopo tante settimane fra rinvii e slittamenti, c’è una data per la presentazione, e il nuovo logo potrebbe comparire a breve anche sulle maglie con il lancio dei nuovi prodotti nerazzurri.

Inter cambio logo: il video del club che svelerà tutto il 30 marzo

https://twitter.com/Inter/status/1375764535856955394

Una I e una M quindi, che trasformeranno i nerazzurri nella Inter Milano. Non solo però, perché le due lettere hanno già due significati. Il primo è “I am Milano”, per rivendicare l’appartenenza fra tifosi e squadra. La seconda è “I’M ready”, che è il messaggio con cui la società ha lanciato la data del restyling. Un video motivazionale che accompagnerà i tifosi fino al 30 marzo.

Nelle immagini scorrono tutte le storiche annate in cui l’Inter ha cambiato logo. Dal 1908, alla prima storica denominazione di Ambrosiana del 1929 fino all’arrivo del biscione, andato in pensione negli anni ’80.

Parte il countdown quindi, che terminerà fra 3 giorni. L’idea non è solo quella di sfondare in tema marketing, ma anche di accrescere la popolarità del brand sul mercato esterno. Una necessità in un periodo delicato per tutti i club. Fra 3 giorni quindi saranno svelate ai tifosi tutte le idee messe in campo dal club, e a breve potrebbe essere presentato anche il materiale tecnico griffato con la nuova denominazione: Inter Milano.