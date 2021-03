L’Inter vola in nazionale: Skriniar gol, magia e record per Lukaku – VIDEO

Calciatori dell’Inter protagonisti anche in nazionale: gol e assist per Skriniar e perla di Lukaku. Rivedi le reti.

Lukaku per il Belgio e Skriniar con la sua Slovenia. I calciatori dell’Inter fanno la voce grossa anche in nazionale. Il difensore è stato il protagonista della rimonta contro Malta. Dopo un primo tempo chiuso clamorosamente in svantaggio di due reti, la nazionale slovena ha rimontato grazie all’assist del centrale di Conte al 49′. Quattro minuti dopo arriva la deviazione volante da attaccante puro e l’abbraccio dei compagni.

Gol e assist quindi per un calciatore che sta vivendo una stagione da grande protagonista. Con i nerazzurri è il perno di una difesa che aveva iniziato male ma ha trovato equilibrio e compattezza. Non solo, perché in 23 presenze l’ex Sampdoria ha messo a segno anche 3 gol pesantissimi.

Non solo Skriniar però. Il protagonista del Belgio è stato Romelu Lukaku. Dopo la rete della Repubblica Ceca, ci ha pensato il centravanti nerazzurro a rimettere il Belgio in gioco grazie ad un fantastico assolo. L’ennesima perla di una stagione che lo consacra fra i migliori numero 9 di Europa.

Leggi anche: Lukaku cecchino infallibile: quasi 4 anni senza errori da calcio di rigore

Lukaku da record e Skriniar in gol, Cristiano Ronaldo ancora a secco: i video delle reti

Se Lukaku e Skriniar festeggiano e saranno pronti al ritorno all’Inter dopo gli impegni in nazionale, Ronaldo rimane invece a secco. Il Portogallo non è riuscito infatti a battere la Serbia, e dopo il doppio vantaggio iniziale firmato da Diogo Jota, i padroni di casa hanno trovato il 2-2 con Mitrovic e Kostic.

RIVEDI LA RETE DI SKRINIAR CON LA SLOVENIA — clicca qui

Nulla da fare per Cr7, che prosegue anche in nazionale il su duello a suon di reti con Lukaku. Il belga invece non ha tradito le aspettative e ha centrato l’ennesimo gol. Una fantastica azione personale per il pari della sua squadra, che fa felice anche l’Inter. La sua rete tra le altre cose gli regala l’ennesimo record.

RIVEDI LA MAGIA DI ROMELU LUKAKU — clicca qui

Il belga grazie alla sua prodezza ha messo insieme 36 reti nelle ultime 31 presenze in nazionale. Numeri incredibili per un calciatore che nelle qualificazioni agli Europei e ai Mondiali ha sempre timbrato il cartellino. Una certezza per il Ct Roberto Martínez, che sa di avere una squadra pronta a dare l’assalto alle due competizioni.