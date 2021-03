Lucia Javorcekova, top esplosivo: la modella in tuta è uno spettacolo – Foto

Lucia Javorcekova incanta tutti i suoi seguaci su Instagram con una serie di scatti notevoli: la modella mette in mostra un fisico spettacolare, le foto.

La modella slovacca per eccellenza, Lucia Javorcekova sa come conquistare i suoi follower. E’ nata nel 1990 a Bratislava, capitale della Slovacchia. E’ diventata nota al pubblico italiano, soprattutto quello maschile, grazie ad un trend diffuso sui social.

Ha cominciato la sua carriera sul web proprio come giovane influencer, grazie al quale si fa notare e diventa un’indossatrice di successo. Successivamente, partecipa ad un gioco sui social che la renderà virale. Tutt’oggi, detiene numeri incredibili sui suoi account ed è facile capire il motivo.

Lucia Javorcekova, il top rosso esalta le curve – Foto

Una visione celestiale per gli occhi dei seguaci. Lucia Javorcekova riesce in ogni foto a catturare l’attenzione del suo popolo fedele. La modella slovacca ha postato quest’oggi una serie di scatti decisamente esplosivi. Anche in abbigliamento ginnico, la stupenda influencer riesce a strappare grandi apprezzamenti dai suoi follower di Instagram.

Il top rosso passione mette in risalto il décolleté prosperoso della Javorcekova e il pantalone elastico evidenzia le sue forme del fondoschiena. Insomma, la bella Lucia ha condiviso una serie di immagini mozzafiato. “No days off” scrive come descrizione. Non smette di allenarsi, neanche un giorno. E se questi sono i risultati, bisogna correre e cominciare a fare ginnastica.