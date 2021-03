Messi e Cristiano Ronaldo, futuro in America: il piano di Liga MX e MLS

Il presidente della Liga MX Mikel Arriola ha svelato che è in corso un piano che potrebbe convincere Lionel Messi o Cristiano Ronaldo a giocare in America.

Le carriere di Lionel Messi e di Cristiano Ronaldo potrebbero terminare tra qualche anno. I due campioni hanno ancora qualche cartuccia da giocarsi, poi lasceranno un vuoto incolmabile nel mondo del calcio. In America, però, hanno un piano per convincere i due a giocare ancora per un po’.

Infatti, il presidente della Liga Mx Mikel Arriola ha svelato che ci sarebbe la possibilità di portare uno tra l’argentino o il portoghese in Messico o negli Stati Uniti. I dirigenti della Lega messicana e della MLS starebbero pensando ad una clamorosa fusione, da completare entro l’anno 2026, quando si disputeranno i Mondiali in America (Canada, USA e Messico).

Leggi anche >>> BeNeLeague come sarà? I club che potrebbero brillare dopo la fusione



Arriola: “La fusione dei campionati per portare Messi o Cristiano Ronaldo”

Mikel Arriola ha dichiarato ad ESPN che è in corso un progetto per unire la Liga MX e la MLS, per creare un unico campionato e che sia altamente competitivo. Il presidente della lega messicana ha annunciato che ha il pieno sostegno di Gianni Infantino, numero uno della FIFA: “Ha detto che sarebbe il miglior torneo del mondo – poi ha aggiunto – Il prossimo passo sarà quello di avere uno tra Messi e Cristiano Ronaldo, anche nella loro fase finale delle rispettive carriere“.

Da tempo si parla di un possibile trasferimento oltre-oceano dei due fuoriclasse, soprattutto dell’argentino, che potrebbe cominciare tra qualche anno una nuova avventura negli States, con il club di David Bechkam. Un approdo di Messi o Cristiano Ronaldo in America frutterebbe moltissimi guadagni al campionato ed al club. Per questa ragione, Infantino sarebbe entusiasta nel caso si riuscisse a portare a termine un progetto di fusione tra Liga MX e MLS. I due extra-terrestri potrebbero essere allettati da una nuova esperienza stimolante.