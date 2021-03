Skorupski positivo al Covid: Bologna informato, tremano i club di Serie A

Skorupski positivo nel ritiro della Polonia, in cui sono convocati 9 calciatori dalla Serie A. Tremano i club italiani.

Łukasz Skorupski è risultato positivo al tampone Covid nel ritiro della Polonia, e dopo il contagio a Klich, il temuto pericolo di un focolaio rischia di condizionare la nazionale. Non solo, perché la Serie A trema. Sono 9 i calciatori convocati da Paulo Sousa in arrivo dal campionato italiano, e i dirigenti dei club sono nuovamente in contatto con la Federazione per prendere informazioni.

Il portiere del Bologna Skorupski è risultato positivo dopo l’ennesimo giro di tamponi ed è in isolamento. Resta da capire quindi quali saranno le scelte della nazionale, che ha in programma un’altra amichevole contro Andorra. Gli altri calciatori “italiani” convocati da Sousa sono infatti Szczęsny, Drągowski che è però infortunato, e ancora Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Reca, Linetty e Zieliński. Nomi importanti che non lasciano sereni i club.

Nel pomeriggio saranno effettuati nuovi controlli in vista della partita di domani che sarà valida per le qualificazioni Mondiali. Una pessima notizia per Sousa e per le società, in polemica per una pausa che rischia fortemente di condizionare i campionati.

Skorupski positivo, come sta il portiere del Bologna?

Brutte notizie quindi per il Bologna. Skorupski positivo al Covid è un problema per Sinisa Mihajlovic, che dovrà gestire quindi un nuovo problema. La federazione della Polonia ha tempestivamente comunicato al club il contagio del portiere, che segue a quello di Klick. Skorupski è positivo ed è in isolamento quindi, in attesa di capire se ci siano altri calciatori coinvolti in quello che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio focolaio.

Il calciatore del Bologna è infatti risultato negativo ad un primo tampone, ma nella notte fra giovedì e venerdì ha mostrato alcuni lievi sintomi come l’aumento della temperatura ed è stato posto immediatamente in isolamento. Il risultato del test ha poi chiarito che il calciatore ha contratto il Covid.

La gara di domani contro Andorra potrebbe quindi essere a rischio, e intanto proseguiranno i controlli per capire la diffusione nello spogliatoio della Polonia. Club in preallarme quindi in una fase in cui il campionato italiano è alle battute decisive. Già in serata potrebbero esserci aggiornamenti.