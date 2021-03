Laura Cremaschi, scollatura vertiginosa: il top è esplosivo – Foto

La modella bergamasca Laura Cremaschi incanta il suo popolo di Instagram con un paio di foto mozzafiato: il look lascia davvero senza parole.

La Regina del Web di “Avanti un Altro!” non smette di regalare grandi scatti al suo pubblico di Instagram. Laura Cremaschi nasce come modella, ma si è lanciata nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazioni di reality e programmi tv.

Cremaschina – così soprannominata anche sul suo account social – ha acquisito grande notorietà a Temptation Island, ma ha avuto la consacrazione al quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis. La sua bellezza non ha eguali e lo dimostra quotidianamente in trasmissione. Ma anche il suo profilo social non scherza. Le foto che posta la showgirl bergamasca sono spettacolari.

Laura Cremaschi, look splendente: la Regina del Web è uno spettacolo – Foto

La modella classe 1987 ha condiviso un paio di scatti con un outfit molto particolare. Laura Cremaschi indossa un top luccicante che esalta le sue curve, come se fossero gioielli preziosi. La Regina del Web incanta con la sua eleganza e classe e i numeri raggiunti dal post ne sono la dimostrazione. D’altra parte, con quei occhi azzurri magnetici è impossibile non restare incantati. La bionda di “Avanti un Altro!” fa letteralmente impazzire i suoi fan, che apprezzano questo look esplosivo e di buongusto.