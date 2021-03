Laura Cremaschi, bellezza disarmante: esplosiva in costume – Foto

Laura Cremaschi incanta in costume: la foto in piscina che ha conquistato il cuore dei suoi follower.

Protagonista indiscussa di “Avanti un altro!“, programma televisivo condotto ogni sera da Paolo Bonolis, Laura Cremaschi regala spesso scatti mozzafiato per i suoi follower. La showgirl bergamasca, nata nel 1987, dopo aver terminato gli studi ha intrapreso la strada della moda. A soli 19 anni ha ricevuto la fascia di Miss Padania e successivamente è diventata indossatrice e ha sfruttato la sua popolarità sul web.

E’ grazie alla partecipazione a Temptation Island che acquista ancor più fama, fino a diventare parte del cast del quiz in tv. Ma come detto, la bellissima Laura non dimentica i suoi seguaci e anche quest’oggi si è fatta immortalare in acqua, con uno stupendo bikini rosso passione.

Laura Cremaschi, una dea in costume – Foto

La modella di Bergamo si fa ritrarre in posa immersa nelle acque di una piscina. La straordinaria bellezza di Laura lascia senza fiato. Il suo costume rosso esalta le curve del suo meraviglioso corpo seducente. In poche ore, “La regina del Web” – nome associato al personaggio che interpreta all’interno dello show di Bonolis – ha registrato migliaia di interazioni sui social, confermando i grandi numeri e il nome appropriato che detiene ad “Avanti un altro!”.

Insomma, Laura Cremaschi ha letteralmente incantato il suol milione di seguaci. Nella descrizione della foto postata su Instagram, la showgirl sembra aver lanciato una frecciatina a qualcuno: “La competizione ti rende più forte e ti migliora. E’ temuta solo dai deboli“. A chi avrebbe voluto provocare? Domanda al quale neanche i suoi follower sanno rispondere.