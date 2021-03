Napoli, ansia Mertens: l’infortunio con il Belgio preoccupa Gattuso

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Dries Mertens, che si è fermato durante il match del Belgio a causa di un infortunio. Problemi alla spalla.

Pessime notizie per il Napoli che fa la conta dei problemi dovuti alla pausa per le nazionali. Dopo il problema per Koulibaly, che sembra meno grave del previsto, ora preoccupano le condizioni di Dries Mertens. Nel match fra Belgio e Repubblica Ceca l’attaccante si è fermato per un colpo alla spalla ed è stato costretto a lasciare il campo a causa dell’infortunio. Il tutto in seguito ad un contrasto, che ha costretto l’attaccante partenopeo a restare fermo sul terreno di gioco per alcuni minuti.

Mertens ha poi abbandonato il campo lamentando problemi alla spalla e alla clavicola sinistra, e già domani sarà sottoposto ad una serie di esami per capire l’entità dell’infortunio. Trema Gattuso, perché il volto del belga è sembrato molto sofferente. Gli esami daranno la dimensione del problema e qualora il calciatore sia costretto alle cure del caso, lascerebbe il ritiro per fare ritorno in Italia. Il Napoli intanto trema, perché la pausa della nazionali ha causato molti problemi alla compagine partenopea.

Napoli, problemi per Mertens e Koulibaly: Gattuso teme anche per Zielinski

Ansia Napoli, per l’infortunio di Mertens ma anche per gli altri calciatori in giro per il mondo. Il ko di Koulibaly non sembra essere preoccupante, ma lo staff medico lo attende e vuole vederci chiaro. Lo stop del belga sembra invece più serio, e la speranza per Gattuso è di riavere presto un calciatore sfortunato in questa stagione ma comunque determinante. La doppietta alla Roma è infatti il simbolo di una stagione intera. Il Napoli ha pagato dazio per una lunga serie di calciatori fermati da problemi fisici, ma i tanti recuperi hanno rilanciato la squadra che lotta per una posizione in Champions.

Nuovi infortuni potrebbero quindi minare il cammino del tecnico, in ansia anche per Zielinski. I contagi nel ritiro della nazionale polacca preoccupano i club italiani, che incrociano le dita in attesa di riaccogliere i propri calciatori. Ogni assenza può essere decisiva in questa fase del campionato, e gli incontri delle nazionali portano spesso brutte notizie. La prima da scongiurare è quella in arrivo dal match del Belgio. Già domani i partenopei avranno notizie dopo i controlli.