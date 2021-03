Napoli, ansia per Koulibaly: infortunio in Senegal, le condizioni

Secondo in media in Senegal, Kalidou Koulibaly ha subito un infortunio alla mano: le condizioni del difensore del Napoli.

Brutte notizie per il Napoli e per i tifosi azzurri. Gli impegni in Nazionale creano sempre una certa apprensione, poiché i calciatori giocano a distanza di pochi giorni e il rischio di subire un infortunio è sempre dietro l’angolo.

A novembre, il club partenopeo ha dovuto fare i conti con la lussazione alla spalla di Victor Osimhen. L’attaccante è tornato in buone condizioni solo a gennaio, eppure la forma fisica mostrata tra settembre e ottobre è ancora molto lontana. E dopo 5 mesi, sempre dall’Africa ma questa volta dal Senegal, non arrivano notizie confortanti. Infatti, Kalidou Koulibaly sarebbe stato vittima di un infortunio in allenamento.

Infortunio Koulibaly, problemi ad un dito: le condizioni

Durante un allenamento con i suoi compagni di Nazionale, Kalidou Koulibaly ha riportato un infortunio ad un dito. Secondo il quotidiano senegalese Wiw Sport, si tratterebbe di una lussazione. Nulla di grave, ma rischia di saltare il secondo impegno con l’eSwatini.

Il centrale del Napoli sicuramente salterà la gara di questa sera contro il Congo, poiché è squalificato per accumulo di cartellini gialli. Dunque, potrebbe concludersi con un nulla di fatto la sua sosta con la maglia della Nazionale africana.