Gol netto non assegnato al Portogallo e rabbia per Ronaldo che lascia il campo, ai tifosi ricorda la rete fantasma di Muntari.

Tanto bello quanto clamoroso. Il gol fantasma non assegnato all’ultimo secondo di gioco al Portogallo ha scatenato la polemica sui tabloid portoghesi. “Furto” è il titolo di Record, con le immagini della disperazione di Cristiano Ronaldo. Il calciatore della Juventus ha addirittura lanciato la fascia da capitano e abbandonato il campo manifestando tutta la rabbia per un’occasione che al minuto 93 avrebbe regalato il successo alla sua nazionale. Un taglio di 40 metri dalla sinistra di Nuno Mendes e la deviazione al volo di Cr7, che ha superato Dmitrovic.

La palla si avvia lentamente in rete ma viene respinta in scivolata da un difensore della Serbia, abilissimo nel respingere anche il tap in di Bernardo Silva. Gol netto per i portoghesi, ma l’arbitro nega la gioia a Ronaldo, che corre immediatamente dalle parti del guardialinee a manifestare tutta la sua rabbia.

Nulla da fare per Cr7, al quale non viene assegnata una rete regolarissima. La reazione è singolare perché l’attaccante della Juventus abbandona il campo manifestando tutto il suo dissenso per una svista clamorosa che ha negato 3 punti alla nazionale guidata da Fernando Santos. Per i tifosi la decisione di non assegnare la rete a Ronaldo ricorda il gol fantasma di Muntari.

Portogallo, gol fantasma di Ronaldo, le reazioni e quella rete non assegnata a Muntari

Ronaldo come Muntari. La rete non assegnata a Cr7 ricorda quella clamorosa in un Milan-Juventus del 2012. Una deviazione vincente del rossonero, con la palla abbondantemente in porta ma deviata da Buffon. Un gol regolare cancellato dal guardialinee e dall’arbitro, in una scelta che poi lanciò la volata Scudetto dei bianconeri. Situazioni diverse, perché il tiro di Ronaldo era forse ancora più semplice da valutare. Ai tifosi però ha ricordato quell’episodio della Serie A che fu il primo passo verso l’introduzione della Var.

Sembra assurdo che dopo circa 10 anni, e una tecnologia introdotta ormai da tempo e ovunque, le qualificazioni dei Mondiali siano giocate senza l’introduzione della moviola istantanea, e in Portogallo è esploso il caso per la rete clamorosa non assegnata a Cristiano Ronaldo.

Il tipico tifoso italiano che non vince da anni e tira fuori episodi vecchi di anni tipo #Muntari, dimenticandosi che quell'anno ad Aprile erano ancora primi.

Già visto #Ronaldo — Pancrazio (@frankis99) March 28, 2021

E cmq è meno evidente di quello di #Muntari…..

Quindi se questo è clamoroso quello cos'era?

(provate a chiederlo a #Buffon) — Francesco Capalbo (@F_Capalbo_1911) March 28, 2021