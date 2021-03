Inter, Suning conferma l’impegno: adesso si programma il futuro

L’Inter verrà ancora supportata a lungo da Suning, che ha di recente confermato il suo impegno finanziario.

Da qualche tempo si susseguivano strane e brutte voci sull’Inter, che riguardavano lo scarso impegno da parte di Suning, con la società cinese sommersa dai debiti. Addirittura, il mancato arrivo delle mensilità dei mesi scorsi per i giocatori, ha fatto gridare allo scandalo, così come il probabile mancato versamento per l’acquisto definitivo di Hakimi.

Tutto falso, infatti, Suning ha confermato il suo impegno per l’inter, dimostrando di continuare a fare sul serio nonostante la crisi economica che la pandemia ha generato nelle casse dei cinesi, e di tutto il mondo.

Ieri, è arrivata poi la notizia riguardante l’approvazione della situazione economico patrimoniale del club. Difatti, la società cinese ha mantenuto basse le perdite, ovviamente più alte rispetto all’anno scorso, che si sono alzate di circa 30 milioni. Una buona cosa, per le casse nerazzurre.

Inter, Suning pianifica il futuro

Con tutte queste ultime notizie arrivate da Suning, per l’Inter adesso si può anche pianificare con più facilità e leggerezza il futuro. Infatti, se fino ad ora i movimenti del club sui trasferimenti erano bloccati, e si potevano fare solo ipotesi sui giocatori per la prossima stagione, adesso Marotta può andare all’attacco e formare la squadra del futuro.

In questo senso, la cosa più importante rimane comunque quella del rinnovo di Antonio Conte. Il mister dei nerazzurri, se ci fossero state delle ristrettezze da parte della società, avrebbe potuto lasciare quasi sicuramente. Ora, però, si va a garantire la sua presenza anche per la prossima stagione.

Del resto, Suning nelle scorse ore, ha confermato che c’è e ci sarà sempre per l’Inter. Una cosa che fa ben sperare tutti i tifosi nerazzurri, che nonostante il primo posto in campionato, con uno scudetto ormai alla portata, non hanno potuto dormire sonni tranquilli.

L’impegno di Suning per l’Inter, quindi, continuerà anche per i prossimi anni. Soprattutto, la famiglia Zhang avrebbe in progetto di comprare tutte le quote del club, così da avere un’eventuale trattativa con società che vogliono la società, presentandosi come socio unico e riuscire a vendere a prezzo maggiore. Questa partita, si giocherà tuttavia a fine stagione, ma quello che è certo è che il futuro dell’Inter è salvo.