Italia nei guai: 4 membri dello staff positivi al Covid

L’Italia incassa brutte notizie dopo la vittoria con la Lituania. Quattro membri dello staff sono risultati positivi al Covid e già isolati. Guai in vista per la squadra?

Neanche il tempo di gioire per la vittoria sulla Lituania e i vari record incassati da Mancini, che per l’Italia arrivano cattive notizie. Al termine della partita il gruppo ha incassato brutte novità dal giro di tamponi. Sono 4 infatti i membri dello staff azzurro che sono risultati positivi al Covid dopo i controlli eseguiti a Vilnius. La spedizione azzurra ha incassato la notizia dopo il fischio finale, ed ha già attivato i protocolli per evitare ulteriori conseguenze prima del rientro in patria.

Il comunicato della Figc fa chiarezza. “A seguito dell’ultimo screening di tutto il gruppo squadra eseguito secondo il Protocollo UEFA mediante test molecolare lunedì 29 marzo a Sofia (Bulgaria), risultato negativo per tutti i soggetti testati, nella mattina di martedì 30 marzo uno dei membri dello staff tecnico ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). A scopo cautelativo, il soggetto indicato è stato immediatamente isolato. E non ha seguito la squadra nella successiva trasferta in Lituania”.

Poi l’annuncio dei nuovi casi di Covid nel gruppo. “Al suo rientro in Italia, il soggetto è stato sottoposto in data odierna a test molecolare. Il cui risultato è stato riferito positivo nel primo pomeriggio. Pertanto, successivamente, gli altri membri dello staff che avevano intrattenuto rapporti di vicinanza sono stati anche loro isolati a Vilnius e sottoposti immediatamente a nuovo test molecolare, il cui risultato per tre di essi è stato comunicato positivo nei minuti successivi alla conclusione della gara Lituania-Italia. Naturalmente, tutti i soggetti positivi sono stati esclusi dalla delegazione”.

Leggi anche: Italia, Bastoni sogna l’Europeo ma non per la Rai: è bufera social

Italia, 4 membri della spedizione azzurra positivi al Covid: tremano i club di Serie A

Nel comunicato si legge quindi dei casi di Covid nella spedizione vincente dell’Italia in Lituania. Lo staff azzurro ha chiaramente attivato tutti i protocolli, ma i precedenti nelle altre nazionali fanno discutere, ed hanno creato allarme fra le società. Il gruppo azzurro farà infatti ritorno a breve in Italia e sarà sottoposto a nuovi controlli come da prassi. Per la Serie A, dopo il contagio di Skorupski nella Polonia e i focolai in Germania, resta il timore di perdere calciatori importanti nella fase più delicata della stagione. Nella giornata di domani saranno quindi effettuati nuovi controlli per scongiurare il pericolo di un cluster nel gruppo azzurro.

Intanto la Figc ha comunicato che lo screening del gruppo squadra ha escluso contagi fra i calciatori, e che gli ultimi tre membri dello staff siano stati tempestivamente isolati dalla squadra. Pare certo che la situazione sia stata isolata in tempo utile. La speranza è che il campionato non perda qualche protagonista che ha viaggiato con gli azzurri per le qualificazioni. Intanto la Federazione sta lavorando per capire se ai membri dello staff sarà consentito di rientrare in Italia con dei voli privati o se saranno costretti a rispettare l’isolamento in Lituania.