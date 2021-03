La Macedonia del Nord supera la Germania in un match storico: le firme sono di due calciatori “italiani”, e la nazionale tedesca è nella bufera in patria.

“Wie Peinlich!”, che tradotto vuol dire “Com’è imbarazzante”. E’ il titolo della Bild, che la dice lunga sulla serata storica per la Macedonia del Nord, che dopo 99 minuti di gioco ha superato la Germania. Un match incredibile quello giocato allo stadio Schauinsland Reisen Arena di Duisburg. La squadra ospite, contro una corazzata scelta per centrare subito la qualificazione ai Mondiali, ha portato a casa un 2-1 che lancia la nazionale nella leggenda. La squadra di Loew è infatti passata in svantaggio nel primo tempo, ma era riuscita a trovare il pari al minuto 63 grazie alla rete di Gündoğan, ispiratissimo al Manchester City e anche con la maglia tedesca.

La beffa però è arrivata all’85’ con la clamorosa rete che ha consentito agli ospiti di tornare in Macedonia da eroi. Una vittoria giunta grazie agli “italiani”, perché i due centri portano le firme di Pandev ed Elmas. Sono il calciatore del Genoa e il partenopeo i condottieri di una squadra che non dimenticherà facilmente la serata di Duisburg. Uno scherzetto a domicilio che relega la Germania addirittura al terzo posto nel girone, dietro proprio alla Macedonia del Nord e alla sorprendente Armenia.

La Germania, scricchiola: la Macedonia ringrazia gli “italiani” e Werner sbaglia l’incredibile – VIDEO

Qualche scricchiolio si era avvertito nel gruppo tedesco. L’addio già annunciato di Loew ha creato qualche scossone in una squadra che anche oggi ha perso male contro un’avversaria nettamente inferiore. Le reti degli “italiani” Pandev ed Elmas hanno relegato al terzo posto i tedeschi, e in patria la nazionale è sotto attacco. I tabloid in patria hanno definito imbarazzante la prova della squadra, che ha ceduto il passo alla vittoria storica della Macedonia del Nord. Anche l’incredibile errore di Werner non è passato per niente inosservato.

Commenti impietosi ed una situazione che preoccupa. Non per la qualificazione ai Mondiali, perché ci sarà tutto il tempo per raddrizzare una classifica non ancora preoccupante. Il vero obiettivo però è l’Europeo, e i tifosi sperano in un cambio di rotta per una nazionale che non sta del tutto convincendo. In Macedonia invece si è scatenata la gioia per un’impresa storica.

This night a country has made history. ❤️💛 The world cup leader #Germany was defeated by a small Balkan country – Macedoniaaaaa 🇲🇰#GermanyNorthMacedonia pic.twitter.com/UY6wwuIYRS — Robot Moni (@MoniRobot) March 31, 2021

I still can't believe that my lil Macedonia has won against the great Germany 🤘🏻🇲🇰 Proud of our guys! ❤️💛#GERMKD #GermanyNorthMacedonia — Robot Moni (@MoniRobot) March 31, 2021