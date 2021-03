Italia, Bastoni sogna l’Europeo ma non per la Rai: è bufera social

Alessandro Bastoni ha diretto oggi la difesa dell’Italia nella vittoria con la Lituania, e si candida ad una chiamata per l’Europeo: non per il cronista Rai, che viene travolto dalle critiche.

Nove punti in tre partite per l’Italia nel primo round delle qualificazioni ai Mondiali. Mancini raggiunge Lippi e con il venticinquesimo risultato utile consecutivo punta Pozzo, il migliore, che ne ha infilati 30. Solo buone notizie per il Ct, che porta a casa il settimo cleen sheet consecutivo e registra le buone prove anche delle “seconde linee”. Su tutte quella di Sensi, riabilitato facendo un favore a Conte, e almeno nel primo tempo quella di Bastoni. Il difensore ha disputato una stagione da protagonista, e meriterebbe, nonostante le sbavature nella ripresa, di volare con gli azzurri per l’Europeo.

Il 2-0 in terra lituana regala quindi agli azzurri il primato, e permette a Mancini di concentrarsi sull’Europeo. Le scelte sono praticamente fatte, e ballano solo 2-3 nomi. Lo ha affermato proprio il tecnico ex Inter, che dopo la prova di alcuni calciatori che partono dietro nelle gerarchie, dovrà riflettere bene. E Sensi e Bastoni, protagonisti oggi, sono fra quelle pedine che potrebbero rientrare in extremis nei 23.

Non per il cronista Rai, che ha pagato qualche “topica” durante la partita, subito sottolineata sul web. Qualche frase, soprattutto su Bastoni, è stata maldigerita dai tifosi, che non hanno perso tempo per sottolinearla.

Leggi anche: Inter, Suning conferma l’impegno: adesso si programma il futuro

Italia, Rai nel mirino dopo la partita di Bastoni che intanto si ferma: le sue condizioni

“Bastoni potrebbe non andare all’Europeo”. La frase del cronista della Rai ha scatenato le polemiche del popolo nerazzurro sui social. La prestazione del centrale dell’Inter non ha del tutto convinto. Dopo un buon primo tempo, i molti errori hanno condizionato la sua gara. I 90 minuti in Lituania, in un sistema di gioco diverso da quello interpretato con Conte, non possono però cambiare il volto di una grande stagione. Quella che potrebbe coincidere con lo Scudetto. Quella che lo ha visto sempre protagonista al fianco di Skriniar e di De Vrij.

Bastoni potrebbe raccogliere il testimone di Chiellini. Non per il cronista della Rai, che mette in dubbio una sua possibile convocazione in vista degli Europei. I tifosi non ci stanno, e tremano dopo l’infortunio che lo ha costretto ad uscire. Le prime valutazioni indicano che il problema non dovrebbe essere preoccupante, e il calciatore sarebbe pronto per tornare a disposizione di Conte.

Stato attuale del giornalismo sportivo in Rai: Immobile voto 7.5#LituaniaItalia — Vincenzo Pastore (@VincePastore) March 31, 2021

Intanto il dibattito si allarga, fra chi lo vuole nei 23 per l’Europeo e chi invece giudica la sua prova piena di errori. Nel mirino dei tifosi alcune frasi del cronista Rai e il racconto di una partita che non convince. Soprattutto per le valutazioni dei protagonisti in campo.

Trovatevi una compagna che spenda per voi gli elogi che fanno i telecronisti Rai all'Italia #LituaniaItalia — Il claro (@cla__ro) March 31, 2021

La cura più efficace per l'insonnia? La telecronaca #rai di #LituaniaItalia non si dormiva di sasso alle 22:00 da anni! — OGM (@giusyoni) March 31, 2021