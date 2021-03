Juventus, Demiral positivo al Covid? Dalla Turchia cattive notizie per Pirlo

Guai in vista per la Juventus, che incassa brutte notizie su Demiral: dalla Turchia affermano che sia positivo al Covid.

Ancora guai per La Juventus. E un altro problema per le squadre di Serie A lasciato in eredità dalle nazionali. In Turchia giurano che Merih Demiral sia risultato positivo al Covid. La Juventus non ha confermato la notizia, che è rilanciata con forza in patria e anche da Tuttosport. Sarebbe una brutta tegola per Andrea Pirlo, in affanno in una lotta Scudetto ormai difficilissima. C’è da blindare un posto per la prossima Champions League, e se confermata, la notizia legata a Demiral potrebbe creare ulteriori problemi alla squadra.

Secondo quanto appreso dal popolare quotidiano vicino agli ambienti bianconeri, il difensore è rimasto coinvolto nel focolaio che ha colpito il ritiro della Turchia, e sarebbe di ritorno in Italia. Pare infatti che Demiral sia stato isolato da giorni nel ritiro ad Istanbul e la Juventus sta valutando le strada per fa compiere un delicato viaggio di ritorno al calciatore. (in aggiornamento)

Leggi anche: Juventus, rebus portieri: Buffon parte, e l’dea sul mercato è suggestiva

Juventus Demiral positivo al Covid: nessun comunicato ma valutazioni in atto. Le partite che rischia di saltare

La notizia che arriva dalla Turchia manda in apprensione Andrea Pirlo. Merih Demiral, difensore della Juventus, sarebbe risultato positivo al Covid. Il condizionale è ancora d’obbligo, perché la nazionale non ha diramato comunicati, e non lo ha fatto neanche il club di Andrea Agnelli. La voce, ripresa da Tuttosport parla anche delle difficoltà del club nell’organizzare un delicato viaggio di ritorno per il difensore ex Sassuolo.

Intanto bocche cucite in casa Juve. Pare però che il calciatore sia già al sesto giorno di positività, e di fatto salterebbe sicuramente il derby con il Torino. Resta da capire quali siano le possibilità di averlo a disposizione nel recupero contro il Napoli, ma i tempi sono stretti.

La speranza in casa bianconera è di riavere il calciatore a disposizione fra tre partite, in una difesa quasi sempre in emergenza in questa stagione a causa degli infortuni. Le sue condizioni non sembrano creare apprensione, perché Demiral è positivo al Covid ma la Juventus avrebbe appreso che tranne pochi sintomi il quadro non è preoccupante. Intanto è atteso per oggi un comunicato che ufficializzerà la vicenda e il ritorno con il relativo isolamento, probabilmente in una camera del J Hotel.