Laura Cremaschi, l’abito è trasparente: scollatura esagerata – Foto

Laura Cremaschi conquista i follower con un abito a rete a due pezzi: la bellissima modella bergamasca scherza sui social sul suo outfit.

Cremaschina è solita regalare ai follower scatti provocanti e ammalianti. La “Regina del web” del programma televisivo “Avanti un Altro!” ha sfoderati i lati più belli di sé pubblicando una foto a dir poco eccezionale.

La modella bergamasca è tra i volti più apprezzati del quiz in tv condotto da Paolo Bonolis. Ha cominciato a farsi apprezzare nel ruolo di tentatrice in Temptation Island, poi ha aumentato il suo successo diventando prima la “Bonas” e poi la regina dell’internet dell’attuale trasmissione che va in onda quotidianamente su Canale 5.

Molto spesso, Laura Cremaschi pubblica immagini accattivanti, che riescono a catturare l’attenzione del pubblico maschile. Questa sera, la bella showgirl ha deciso di condividere l’outfit utilizzato ad Avanti un Altro.

Laura Cremaschi, incantevole allo specchio – Foto

L’indossatrice classe 1987 ha incantato i suoi fan, ma soprattutto i telespettatori con un look mozzafiato. Laura Cremaschi ha indossato per la puntata mandata in onda un abito a rete a due pezzi, decisamente affascinante. Sul suo account social, la Regina del Web ha postato la foto allo specchio che mette in mostra il suo décolleté vertiginoso e prorompente e il suo fondoschiena. Insomma, i suoi seguaci sono rimasti incantati dal suo corpo meraviglioso.

La modella da oltre un milione di follower ha descritto ironicamente la sua foto: “Buonasera. Ero sobria stasera“. In pochi minuti il suo profilo è stato preso d’assalto e l’immagine è schizzata con like ed interazioni.