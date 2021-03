Wanda Nara, relax in giardino: si gode il sole in bikini, fan incantati – Foto

Wanda Nara ha approfittato della bella giornata di sole a Parigi e ha condiviso sui social il momento di relax: la compagna di Mauro Icardi in bikini prova ad abbronzarsi prima dell’estate.

E’ cominciata la primavera. Questo è forse uno dei periodi dell’anno migliori per godersi le belle giornate di sole, senza sentire il peso del caldo torrido. A causa della pandemia, in diverse parti del mondo non è possibile andare nei parchi o scendere per strada liberamente per una camminata. Così in Italia, come in qualche zona della Francia. E quindi, Wanda Nara ha deciso di approfittare di questa splendida giornata per rilassarsi nel proprio giardino di casa, immaginando di stare al mare.

La compagna di Mauro Icardi è costretta a restare nella propria abitazione, poiché nella Capitale francese vigono restrizioni più ferree a causa dell’aumento dei contagi. Dunque, non potendo andare in una spiaggia, la modella sudamericana ha sfrutta il suo ampio spazio verde di casa per la prima abbronzatura dell’anno.

Wanda Nara, il sole bacia i belli: la foto in bikini nel giardino di casa

La showgirl argentina ha postato una foto su Instagram nella quale si mostra di schiena, sopra un lettino da giardino. Tra il cane ed il gatto, Wanda Nara si è goduta a pieno il primo sole dell’anno, sperando di cominciare ad abbronzarsi in vista dell’estate.

L’agente e moglie del calciatore del Paris Saint-Germain ha sorpreso i suoi fan con la foto condivisa sui social. Il fisico scultoreo evidentemente ha superato la prova costume. I suoi seguaci approvano e hanno invaso il suo account di like e interazioni. Wanda riesce sempre a mettere tutti d’accordo.