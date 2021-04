DIRETTA Cesena Mantova, tv e streaming video: obiettivo playoff

Diretta dell’incontro valido per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C tra Cesena e Mantova. Sfida play off.

In programma presso lo Stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium di Cesena, alle ore 17:30, l’incontro valido per la quindicesima giornata di ritorno del campionato italiano di Serie C, girone B, tra Cesena e Mantova. La gara è tutta proiettata ai play off, con le due squadre a ridosso della zona utile per accedere a quella che è probabilmente la sessione più avvincente dell’intera stagione. Sfida d’altro profilo, insomma, con due squadre in gran forma.

I buoni risultati nelle ultime gare di Cesena e Mantova, che occupano entrambe posizioni a ridosso della zona play off. Le ultime gare dimostrano, insomma, un grande equilibrio soprattutto nella zona centrale della classifica. Le due squadre daranno il massimo da ora alla fine della stagione per provare a conquistare quanti più punti possibili, utili per raggiungere l’ambito traguardo degli spareggi. Da oggi, insomma, ci si aspetta grande calcio.

DIRETTA Cesena Mantova, tv e streaming video: le probabili formazioni

La diretta tv di Cesena Mantova è prevista in pay per view attraverso la piattaforma Sky Primafila: effettuato l’acquisto della gara, si procederà alla visione al canale Sky Sport 255 del decoder; seconda opzione, come per ogni gara di Serie C sarà possibile seguire la diretta streaming video, per PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports, previa sottoscrizione di abbonamento o acquisto del singolo evento.

Padroni di casa guidati in panchina da William Viali in campo con un 4-3-3: Nardi; Longo, Ricci, Ciofi, Favale; Collocolo, Di Gennaro, Steffè; Bortolussi, Caturano, Russini. Ospiti guidata in panchina da Emanuele Troise con un 3-4-3: Tosi, Bianchi, Milillo, Zanandrea, Militari, Gerbaudo, Zibert, Silvestro, Zigoni, Guccione, Di Molfetta.