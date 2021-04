Rigore su Belotti: l’arbitro non vede e il derby scatena le reazioni – VIDEO

Polemiche per il rigore su Belotti non segnalato dall’arbitro nel derby. Si scatenano le reazioni dei tifosi dopo la scelta di Fabbri.

Non c’è derby senza polemiche. O senza che i tifosi da una parte o dall’altra, non restino con l’amaro in bocca. I sostenitori del Torino hanno messo nel mirino l’arbitro Fabbri, reo di non aver fischiato un rigore su Belotti apparso quantomeno dubbio. Su un passaggio dalla destra, l’attaccante con uno scatto ha provato a raggiungere la sfera per calciare al volo. Sull’attaccante però è franato De Ligt, che ha preso palla e piede ed è caduto addosso alla punta del Toro.

Niente rigore su Belotti per Fabbri, che non ha neanche avuto bisogno di un consulto per prendere la sua decisione. Il calciatore è rimasto per qualche minuto sul terreno di gioco, stordito dopo l’intervento di De Ligt. Per gli arbitri però l’azione del difensore olandese non è stata fallosa, e si è proseguito normalmente. Il presunto fallo ha mandato su tutte le furie i tifosi del Torino, che sui social si sono scatenati nelle reazioni. Nel mirino l’arbitro e la Juventus di Pirlo.

Rigore su Belotti: per i tifosi è netto, per Fabbri no: le reazioni social, nel mirino anche Szczęsny

Il rigore non concesso al #Torino per fallo di #DeLigt su #Belotti è semplicemente vergognoso! Intervento a tenaglia senza prendere il pallone ma solo le gambe dell'attaccante granata. E poi vantaggio #Juve. Solito schifo! #TorinoJuventus #TorinoJuve #derbydellamole — #IlGiustiziereDellaNoia (@IlGiustiziereD2) April 3, 2021

Nulla di fatto quindi e niente rigore su Belotti. Una decisione che farà molto discutere perché Fabbri non ha esitato reputando corretta la sua prima scelta. Sui social si scatena l’ira dei sostenitori granata, dopo un intervento che è sembrato ai limiti del regolamento.

Nel mirino anche Mazzoleni. Il Var non ha ritenuto infatti corretto rimediare alla potenziale svista dell’arbitro, che non è stato richiamato a guardare l’intervento. Rigore o meno, sarebbe sembrato logico riflettere su quanto accaduto in area di rigore della Juventus.

Anche oggi l'aiutino alla #Juventus c'è stato.

Non dare quel rigore al Torino dove #Delight non prende mai palla ma va su #Belotti è veramente vomitevole #TorinoJuventus — Mister X ~ 9 ≥ 12 (@MisterX8719) April 3, 2021

In tanti accusano anche i telecronisti del match, colpevoli di non aver dato il giusto peso all’episodio. Il fallo è infatti avvenuto sullo 0-0 e avrebbe potuto spianare la strada al Torino, che ha dovuto poi nel primo tempo raddrizzare il bel gol del vantaggio bianconero firmato da Chiesa.