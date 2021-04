Gareth Bale in versione X-Files: “Ho visto un UFO”- VIDEO

È un Gareth Bale in inedita versione paranormale quello che parla in un video sul canale YouTube ufficiale del Tottenham. Il gallese svela di aver visto un UFO, e di credere nell’esistenza degli extraterrestri. Le sue parole.

In un modo o nell’altro, Gareth Bale trova sempre il modo per far parlare di sé. Che sia per le sue giocate in campo (celebri le sue sgroppate contro Zanetti o Bartra, oppure il gol in rovesciata in finale di Champions contro il Liverpool) che per i suoi comportamenti extra calcistici, l’esterno gallese non riesce mai a essere banale. La sua avventura al Tottenham, dopo i difficili anni al Real Madrid, lo sta rimettendo ‘al centro del villaggio‘: 10 gol in 25 presenze per lui che, seppur con qualche problema fisico di troppo, sta cercando di dare il suo contributo alla causa Spurs. E questa estate il 31enne gallese sarà uno degli avversari più ostici sul cammino dell’Italia all’Europeo.

Come detto, però, Gareth Bale banale non lo è mai stato. Celebre il suo striscione, esposto al termine di una partita con la sua nazionale :”Wales, golf, Real Madrid. In that order“, a dimostrazione di come non fosse così legato (eufemismo) alla causa blanca. Nel corso degli anni il gallese si è reso protagonista di numerose uscite, e anche l’ultima è destinata a far discutere ma anche sorridere.

In un’intervista al canale Youtube del Tottenham, infatti, Bale ha confessato di aver visto un UFO.

Bale, gli UFO e le teorie del complotto

“Ovviamente ci sono molte teorie del complotto e ci sono immagini di UFO che sono state pubblicate dal governo degli Stati Uniti. Non è falso” afferma il calciatore gallese, che poi dichiara di esser sicuro di aver visto un disco volante suscitando lo stupore del suo compagno di intervista Rodon.

“So che sono segreti governativi, ma in realtà una volta ne ho visto uno. Quindi sì, al 100% esistono gli alieni” dice l’esterno mancino, alludendo poi a teorie complottiste governative che vorrebbero nascondere la presenza degli UFO. Un’intervista questa di Bale che in poco tempo è già diventata virale per le dichiarazioni non certo usuali da parte di un calciatore.

Di seguito il video pubblicato dal Tottenham sul suo canale YouTube.